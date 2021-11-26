https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760895320.html

ВОЗ: на изучение нового штамма COVID-19 потребуется несколько недель

ВОЗ: на изучение нового штамма COVID-19 потребуется несколько недель - РИА Новости, 26.11.2021

ВОЗ: на изучение нового штамма COVID-19 потребуется несколько недель

Несколько недель потребуется для изучения особенностей нового варианта коронавируса B.1.1.529, сообщил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:00

2021-11-26T15:00

2021-11-26T17:13

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ЦЮРИХ, 26 ноя - РИА Новости. Несколько недель потребуется для изучения особенностей нового варианта коронавируса B.1.1.529, сообщил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.Он добавил, что в настоящий момент также изучается потенциальное влияние нового штамма коронавируса на эффективность вакцин против COVID-19 и средств его диагностики.Ранее Линдмайер сообщил РИА Новости, что в пятницу в Женеве состоится встреча Технической консультативной группы по эволюции вирусов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новому штамму COVID-19 B.1.1.529, которая будет носить технический характер.Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что организация внимательно следит за недавно появившимся вариантом B.1.1.529. На данный момент известно о менее сотни полных последовательностей штамма. При этом ранний анализ показывает, что этот вариант имеет большое количество мутаций, которые будут подвергнуты дальнейшему изучению.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760882389.html

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в мире, общество, воз, здоровье - общество, кристиан линдмайер, коронавирус covid-19