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https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760895320.html
ВОЗ: на изучение нового штамма COVID-19 потребуется несколько недель
ВОЗ: на изучение нового штамма COVID-19 потребуется несколько недель - РИА Новости, 26.11.2021
ВОЗ: на изучение нового штамма COVID-19 потребуется несколько недель
Несколько недель потребуется для изучения особенностей нового варианта коронавируса B.1.1.529, сообщил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:00
2021-11-26T17:13
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кристиан линдмайер
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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ЦЮРИХ, 26 ноя - РИА Новости. Несколько недель потребуется для изучения особенностей нового варианта коронавируса B.1.1.529, сообщил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.Он добавил, что в настоящий момент также изучается потенциальное влияние нового штамма коронавируса на эффективность вакцин против COVID-19 и средств его диагностики.Ранее Линдмайер сообщил РИА Новости, что в пятницу в Женеве состоится встреча Технической консультативной группы по эволюции вирусов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новому штамму COVID-19 B.1.1.529, которая будет носить технический характер.Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что организация внимательно следит за недавно появившимся вариантом B.1.1.529. На данный момент известно о менее сотни полных последовательностей штамма. При этом ранний анализ показывает, что этот вариант имеет большое количество мутаций, которые будут подвергнуты дальнейшему изучению.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
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в мире, общество, воз, здоровье - общество, кристиан линдмайер, коронавирус covid-19
15:00 26.11.2021 (обновлено: 17:13 26.11.2021)
 
ВОЗ: на изучение нового штамма COVID-19 потребуется несколько недель

Пресс-секретарь ВОЗ Линдмайер: на изучение нового штамма потребуется несколько недель

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЦЮРИХ, 26 ноя - РИА Новости. Несколько недель потребуется для изучения особенностей нового варианта коронавируса B.1.1.529, сообщил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.
"Ранний анализ показывает, что этот вирус имеет большое количество мутаций, которые требуют дальнейшего изучения. Нам потребуется несколько недель, чтобы понять, какое влияние оказывает этот вариант. Исследователи работают над тем, чтобы лучше понять мутации и то, что они потенциально означают для того, насколько трансмиссивным или вирулентным является этот вариант", - сказал Линдмайер.
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Он добавил, что в настоящий момент также изучается потенциальное влияние нового штамма коронавируса на эффективность вакцин против COVID-19 и средств его диагностики.
Ранее Линдмайер сообщил РИА Новости, что в пятницу в Женеве состоится встреча Технической консультативной группы по эволюции вирусов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новому штамму COVID-19 B.1.1.529, которая будет носить технический характер.
Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что организация внимательно следит за недавно появившимся вариантом B.1.1.529. На данный момент известно о менее сотни полных последовательностей штамма. При этом ранний анализ показывает, что этот вариант имеет большое количество мутаций, которые будут подвергнуты дальнейшему изучению.
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