https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760895320.html
ВОЗ: на изучение нового штамма COVID-19 потребуется несколько недель
ВОЗ: на изучение нового штамма COVID-19 потребуется несколько недель - РИА Новости, 26.11.2021
ВОЗ: на изучение нового штамма COVID-19 потребуется несколько недель
Несколько недель потребуется для изучения особенностей нового варианта коронавируса B.1.1.529, сообщил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:00
2021-11-26T15:00
2021-11-26T17:13
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ЦЮРИХ, 26 ноя - РИА Новости. Несколько недель потребуется для изучения особенностей нового варианта коронавируса B.1.1.529, сообщил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.Он добавил, что в настоящий момент также изучается потенциальное влияние нового штамма коронавируса на эффективность вакцин против COVID-19 и средств его диагностики.Ранее Линдмайер сообщил РИА Новости, что в пятницу в Женеве состоится встреча Технической консультативной группы по эволюции вирусов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новому штамму COVID-19 B.1.1.529, которая будет носить технический характер.Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что организация внимательно следит за недавно появившимся вариантом B.1.1.529. На данный момент известно о менее сотни полных последовательностей штамма. При этом ранний анализ показывает, что этот вариант имеет большое количество мутаций, которые будут подвергнуты дальнейшему изучению.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
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в мире, общество, воз, здоровье - общество, кристиан линдмайер, коронавирус covid-19
15:00 26.11.2021 (обновлено: 17:13 26.11.2021)
ВОЗ: на изучение нового штамма COVID-19 потребуется несколько недель
Пресс-секретарь ВОЗ Линдмайер: на изучение нового штамма потребуется несколько недель