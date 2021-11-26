Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760892767.html
В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых
В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых - РИА Новости, 26.11.2021
В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых
Обязательная вакцинация от COVID-19 введена для лиц 60+ в Свердловской области, первый компонент они должны получить до 27 декабря, второй - до 27 января,... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:51
2021-11-26T15:10
распространение коронавируса
общество
свердловская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758923978_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_286f93f286d144603127dee3f1fbf35d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 введена для лиц 60+ в Свердловской области, первый компонент они должны получить до 27 декабря, второй - до 27 января, сообщает в пятницу управление Роспотребнадзора по региону.При этом 18 ноября вице-губернатор региона Павел Креков подчеркивал, что в области не планируется вводить обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет. Он отмечал, что на тот момент были вакцинированы порядка 50% граждан этой категории."Расширен перечень категорий граждан, подлежащих иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Свердловской области… к гражданам, которые должны быть привиты от COVID-19 по эпидпоказаниям, добавились лица в возрасте 60 лет и старше. Первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной они должны быть привиты до 27 декабря 2021 года, вторым компонентом – до 27 января 2022 года", - говорится в сообщении.Роспотребнадзор уточняет, что постановление не распространяется на граждан, имеющих медотвод от прививки против коронавируса или переболевших в последние шесть месяцев и имеющих медицинские документы, подтверждающие факт перенесенного заболевания COVID-19.Ранее Роспотребнадзор Свердловской области ввел обязательную вакцинацию в отношении отдельных категорий граждан, в том числе для работников сферы образования и обслуживания, а также для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления и ряда других категорий населения. Кроме того, в регионе введена система QR-кодов для посещения общественных мест, в частности, заведений культуры и спорта, салонов красоты, санаториев, общепита, торговых центров.
https://ria.ru/20211126/vaktsinatsiya-1760887589.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758923978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_63f41777718106133379d6311a75f22a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, свердловская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19
14:51 26.11.2021 (обновлено: 15:10 26.11.2021)
 
В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых

Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели для пожилых в Свердловской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 введена для лиц 60+ в Свердловской области, первый компонент они должны получить до 27 декабря, второй - до 27 января, сообщает в пятницу управление Роспотребнадзора по региону.
При этом 18 ноября вице-губернатор региона Павел Креков подчеркивал, что в области не планируется вводить обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет. Он отмечал, что на тот момент были вакцинированы порядка 50% граждан этой категории.
"Расширен перечень категорий граждан, подлежащих иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Свердловской области… к гражданам, которые должны быть привиты от COVID-19 по эпидпоказаниям, добавились лица в возрасте 60 лет и старше. Первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной они должны быть привиты до 27 декабря 2021 года, вторым компонентом – до 27 января 2022 года", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор уточняет, что постановление не распространяется на граждан, имеющих медотвод от прививки против коронавируса или переболевших в последние шесть месяцев и имеющих медицинские документы, подтверждающие факт перенесенного заболевания COVID-19.
Ранее Роспотребнадзор Свердловской области ввел обязательную вакцинацию в отношении отдельных категорий граждан, в том числе для работников сферы образования и обслуживания, а также для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления и ряда других категорий населения. Кроме того, в регионе введена система QR-кодов для посещения общественных мест, в частности, заведений культуры и спорта, салонов красоты, санаториев, общепита, торговых центров.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российской вакциной против коронавирусной инфекции КовиВак - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
14:37
В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли более пяти миллионов человек
 
Распространение коронавирусаОбществоСвердловская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Предполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗО
03:00Юристы рассказали, за что можно лишиться права на наследство
02:56В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон
02:45Врач рассказала, кому нельзя есть лук
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
23:24Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским
23:22Гордон обвинил Зеленского в непорядочности
23:10Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины
23:08Ситуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженной
Лента новостейМолния
Предполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗОЮристы рассказали, за что можно лишиться права на наследствоВ Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклонВрач рассказала, кому нельзя есть лукВ Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКСБайден пообещал поговорить с Путиным и ЗеленскимГордон обвинил Зеленского в непорядочностиРазумков заявил о желании баллотироваться в президенты УкраиныСитуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженной