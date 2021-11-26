https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760892767.html

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых - РИА Новости, 26.11.2021

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых

Обязательная вакцинация от COVID-19 введена для лиц 60+ в Свердловской области, первый компонент они должны получить до 27 декабря, второй - до 27 января,... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:51

2021-11-26T14:51

2021-11-26T15:10

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 введена для лиц 60+ в Свердловской области, первый компонент они должны получить до 27 декабря, второй - до 27 января, сообщает в пятницу управление Роспотребнадзора по региону.При этом 18 ноября вице-губернатор региона Павел Креков подчеркивал, что в области не планируется вводить обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет. Он отмечал, что на тот момент были вакцинированы порядка 50% граждан этой категории."Расширен перечень категорий граждан, подлежащих иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Свердловской области… к гражданам, которые должны быть привиты от COVID-19 по эпидпоказаниям, добавились лица в возрасте 60 лет и старше. Первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной они должны быть привиты до 27 декабря 2021 года, вторым компонентом – до 27 января 2022 года", - говорится в сообщении.Роспотребнадзор уточняет, что постановление не распространяется на граждан, имеющих медотвод от прививки против коронавируса или переболевших в последние шесть месяцев и имеющих медицинские документы, подтверждающие факт перенесенного заболевания COVID-19.Ранее Роспотребнадзор Свердловской области ввел обязательную вакцинацию в отношении отдельных категорий граждан, в том числе для работников сферы образования и обслуживания, а также для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления и ряда других категорий населения. Кроме того, в регионе введена система QR-кодов для посещения общественных мест, в частности, заведений культуры и спорта, салонов красоты, санаториев, общепита, торговых центров.

https://ria.ru/20211126/vaktsinatsiya-1760887589.html

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общество, свердловская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19