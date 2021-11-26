14:24 26.11.2021 (обновлено: 17:14 26.11.2021)
В ЮАР заявили об эффективности вакцин против нового штамма COVID-19
Ученые из ЮАР заявили об эффективности вакцин против госпитализации от нового штамма
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вакцины от коронавируса, вероятно, сохранят высокую эффективность против госпитализации и смерти от нового штамма COVID-19, выявленного в Южной Африке, говорится в заявлении Национального института инфекционных заболеваний ЮАР.
"Основываясь на нашем понимании мутаций этого штамма, возможно частичное ускользание от иммунного ответа, но вполне вероятно, что вакцины по-прежнему будут обеспечивать высокий уровень защиты от госпитализации и смерти", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте института.
Как отмечается в заявлении, в настоящее время ученые не выявили никаких необычных симптомов при заражении новым штаммом коронавируса. Кроме того, он, с большой долей вероятности, не повлияет на общую чувствительность ПЦР-тестов и экспресс-тестов на антигены.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.