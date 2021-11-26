https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760882389.html

В ЮАР заявили об эффективности вакцин против нового штамма COVID-19

В ЮАР заявили об эффективности вакцин против нового штамма COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021

В ЮАР заявили об эффективности вакцин против нового штамма COVID-19

Вакцины от коронавируса, вероятно, сохранят высокую эффективность против госпитализации и смерти от нового штамма COVID-19, выявленного в Южной Африке,... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:24

2021-11-26T14:24

2021-11-26T17:14

распространение коронавируса

в мире

общество

юар

воз

здоровье - общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597684881_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ad42d7120b9a56a5e351a42cb6f6a37.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вакцины от коронавируса, вероятно, сохранят высокую эффективность против госпитализации и смерти от нового штамма COVID-19, выявленного в Южной Африке, говорится в заявлении Национального института инфекционных заболеваний ЮАР.Как отмечается в заявлении, в настоящее время ученые не выявили никаких необычных симптомов при заражении новым штаммом коронавируса. Кроме того, он, с большой долей вероятности, не повлияет на общую чувствительность ПЦР-тестов и экспресс-тестов на антигены.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211126/sputnik_v-1760861900.html

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, юар, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19