https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760850882.html

Посольство в ЮАР следит за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса

Посольство в ЮАР следит за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса - РИА Новости, 26.11.2021

Посольство в ЮАР следит за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса

Посольство России в ЮАР сообщило РИА Новости, что следит за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса, пока остаются в силе все общие рекомендации. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:01

2021-11-26T12:01

2021-11-26T12:07

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Посольство России в ЮАР сообщило РИА Новости, что следит за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса, пока остаются в силе все общие рекомендации."Посольство России в ЮАР следит за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса. На настоящий момент остаются в силе все общие рекомендации: соблюдать масочный режим, правила личной гигиены, избегать мест массового скопления людей, пользоваться антисептическими средствами", - сказали в дипмиссии."Что касается каких-либо новых рекомендаций, связанных именно с новым штаммом вируса, то штамм сейчас изучается профессиональным научным сообществом и они (рекомендации) могут быть сформулированы на основании той информации, которая последует от научного сообщества", - пояснили в посольстве.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.

https://ria.ru/20211125/covid-19-1760714144.html

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760810767.html

юар

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юар, россия, в мире, ботсвана, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19