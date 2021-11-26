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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760850882.html
Посольство в ЮАР следит за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса
Посольство в ЮАР следит за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса - РИА Новости, 26.11.2021
Посольство в ЮАР следит за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса
Посольство России в ЮАР сообщило РИА Новости, что следит за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса, пока остаются в силе все общие рекомендации. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:01
2021-11-26T12:07
распространение коронавируса
юар
россия
в мире
ботсвана
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Посольство России в ЮАР сообщило РИА Новости, что следит за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса, пока остаются в силе все общие рекомендации."Посольство России в ЮАР следит за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса. На настоящий момент остаются в силе все общие рекомендации: соблюдать масочный режим, правила личной гигиены, избегать мест массового скопления людей, пользоваться антисептическими средствами", - сказали в дипмиссии."Что касается каких-либо новых рекомендаций, связанных именно с новым штаммом вируса, то штамм сейчас изучается профессиональным научным сообществом и они (рекомендации) могут быть сформулированы на основании той информации, которая последует от научного сообщества", - пояснили в посольстве.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.
https://ria.ru/20211125/covid-19-1760714144.html
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760810767.html
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юар, россия, в мире, ботсвана, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
12:01 26.11.2021 (обновлено: 12:07 26.11.2021)
 
Посольство в ЮАР следит за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса

Посольство в ЮАР следит за ситуацией вокруг обнаруженного в Африке штамма коронавируса

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид города Претория в ЮАР
Вид города Претория в ЮАР - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Посольство России в ЮАР сообщило РИА Новости, что следит за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса, пока остаются в силе все общие рекомендации.
"Посольство России в ЮАР следит за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса. На настоящий момент остаются в силе все общие рекомендации: соблюдать масочный режим, правила личной гигиены, избегать мест массового скопления людей, пользоваться антисептическими средствами", - сказали в дипмиссии.
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"Что касается каких-либо новых рекомендаций, связанных именно с новым штаммом вируса, то штамм сейчас изучается профессиональным научным сообществом и они (рекомендации) могут быть сформулированы на основании той информации, которая последует от научного сообщества", - пояснили в посольстве.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.
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