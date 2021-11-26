https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760840403.html

В России за сутки умерли 1235 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 1235 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021

В России за сутки умерли 1235 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 1 235 смертей с COVID-19, за все время - 270 292, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T11:14

2021-11-26T11:14

2021-11-26T11:14

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1 235 смертей с COVID-19, за все время - 270 292, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса." За последние сутки подтверждено 1 235 смертей... За весь период по России умерло 270 292 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 94, Санкт-Петербурге - 64, Подмосковье - 51.

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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