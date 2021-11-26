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В России за сутки умерли 1235 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 1235 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021
В России за сутки умерли 1235 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 1 235 смертей с COVID-19, за все время - 270 292, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:14
2021-11-26T11:14
2021-11-26T11:14
распространение коронавируса
общество
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москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1 235 смертей с COVID-19, за все время - 270 292, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса." За последние сутки подтверждено 1 235 смертей... За весь период по России умерло 270 292 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 94, Санкт-Петербурге - 64, Подмосковье - 51.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 1235 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 1235 пациентов с COVID-19, за все время - 270 292