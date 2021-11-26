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В России за сутки выписали 36 145 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 36 145 человек после COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021
В России за сутки выписали 36 145 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 36 145 человек после COVID-19, за все время - 8 200 971, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:13
2021-11-26T11:13
2021-11-26T11:13
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общество
санкт-петербург
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москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 36 145 человек после COVID-19, за все время - 8 200 971, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 145 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 200 971", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 5 136 человек, в Санкт-Петербурге - 3 455, Подмосковье - 2009.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 36 145 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 36 145 человек после COVID-19, за все время — 8 200 971