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В Москве выявили 3929 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 3929 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 26.11.2021

В Москве выявили 3929 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве (3 929), Подмосковье (1 812), Санкт-Петербурге (1 704), сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T11:12

2021-11-26T11:12

2021-11-26T11:12

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

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здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве (3 929), Подмосковье (1 812), Санкт-Петербурге (1 704), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3 929, 2. Московская область - 1 812, 3. Санкт-Петербург - 1 704", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Калмыкии - 25, Ненецком автономном округе - 14, Чукотском автономном округе - 9.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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