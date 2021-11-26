https://ria.ru/20211126/kontsert-1760851354.html

The Hatters, Манижа и "ДДТ" выступят на юбилейном концерте "Подари жизнь"

The Hatters, Манижа и "ДДТ" выступят на юбилейном концерте "Подари жизнь" - РИА Новости, 26.11.2021

The Hatters, Манижа и "ДДТ" выступят на юбилейном концерте "Подари жизнь"

В эту пятницу фонд "Подари жизнь" в театре "Современник" проведет благотворительный концерт "Не смотри назад" в честь своего 15-летия, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:33

2021-11-26T13:33

2021-11-26T13:33

культура

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В эту пятницу фонд "Подари жизнь" в театре "Современник" проведет благотворительный концерт "Не смотри назад" в честь своего 15-летия, сообщили в пресс-службе организации. В юбилейном концерте примут участие многие известные музыканты, среди которых групп аThe Hatters, "ДДТ", Tesla Boy, а также Манижа, Диана Арбенина, Муся Тотибадзе и другие. В пресс-службе отмечают, что именно в театре "Современник" в 2005 году российские актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун провели первый такой концерт, чтобы собрать деньги на аппарат по облучению крови для Российской детской клинической больницы. Спустя год был учрежден фонд "Подари жизнь". Начало концерта в 20:00. Прямую трансляцию покажут онлайн-кинотеатр Okko и портал "Рамблер". Во время эфира каждый зритель сможет пожертвовать любую сумму на лечение подопечных фонда "Подари жизнь".

https://ria.ru/20211021/zemlyane-1755638058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд "подари жизнь", новости культуры, музыка, благотворительность, дина корзун, рамблер, ддт, чулпан хаматова, диана арбенина, the hatters, manizha (манижа сангин)