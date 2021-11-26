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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211126/kontsert-1760851354.html
The Hatters, Манижа и "ДДТ" выступят на юбилейном концерте "Подари жизнь"
The Hatters, Манижа и "ДДТ" выступят на юбилейном концерте "Подари жизнь" - РИА Новости, 26.11.2021
The Hatters, Манижа и "ДДТ" выступят на юбилейном концерте "Подари жизнь"
В эту пятницу фонд "Подари жизнь" в театре "Современник" проведет благотворительный концерт "Не смотри назад" в честь своего 15-летия, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:33
2021-11-26T13:33
культура
фонд "подари жизнь"
новости культуры
музыка
благотворительность
дина корзун
рамблер
ддт
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В эту пятницу фонд "Подари жизнь" в театре "Современник" проведет благотворительный концерт "Не смотри назад" в честь своего 15-летия, сообщили в пресс-службе организации. В юбилейном концерте примут участие многие известные музыканты, среди которых групп аThe Hatters, "ДДТ", Tesla Boy, а также Манижа, Диана Арбенина, Муся Тотибадзе и другие. В пресс-службе отмечают, что именно в театре "Современник" в 2005 году российские актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун провели первый такой концерт, чтобы собрать деньги на аппарат по облучению крови для Российской детской клинической больницы. Спустя год был учрежден фонд "Подари жизнь". Начало концерта в 20:00. Прямую трансляцию покажут онлайн-кинотеатр Okko и портал "Рамблер". Во время эфира каждый зритель сможет пожертвовать любую сумму на лечение подопечных фонда "Подари жизнь".
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фонд "подари жизнь", новости культуры, музыка, благотворительность, дина корзун, рамблер, ддт, чулпан хаматова, диана арбенина, the hatters, manizha (манижа сангин)
13:33 26.11.2021
 
The Hatters, Манижа и "ДДТ" выступят на юбилейном концерте "Подари жизнь"

The Hatters, Манижа и "ДДТ" выступят на юбилейном концерте фонда "Подари жизнь"

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкУчастники группы The Hatters выступают на закрытии фестиваля "Нашествие" в поселке Большое Завидово в Тверской области
Участники группы The Hatters выступают на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В эту пятницу фонд "Подари жизнь" в театре "Современник" проведет благотворительный концерт "Не смотри назад" в честь своего 15-летия, сообщили в пресс-службе организации.
"26 ноября 2021 года благотворительному фонду помощи детям с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями "Подари жизнь" исполняется 15 лет. За время работы фонда помощь получили более 73 тысячи детей", — говорится в релизе.
В юбилейном концерте примут участие многие известные музыканты, среди которых групп аThe Hatters, "ДДТ", Tesla Boy, а также Манижа, Диана Арбенина, Муся Тотибадзе и другие.
В пресс-службе отмечают, что именно в театре "Современник" в 2005 году российские актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун провели первый такой концерт, чтобы собрать деньги на аппарат по облучению крови для Российской детской клинической больницы. Спустя год был учрежден фонд "Подари жизнь".
"Мы ценим и любим все, что было сделано за это время благодаря поддержке благотворителей, доноров и волонтеров. Но мы не остаемся в прошлом, перед нами новые вызовы. Наша жизнь и наша энергия впереди. В новом, молодом, разнообразном и актуальном. Именно поэтому мы пригласили встретить 15-летие фонда тех, кто в этом будущем уже живет, создает, осмеливается, меняет. Мы знаем, что детский рак излечим. Мы знаем, что с нами ваша поддержка. И этого достаточно, чтобы идти вперед, не оглядываясь", — приводят слова Чулпан Хаматовой в пресс-службе.
Начало концерта в 20:00. Прямую трансляцию покажут онлайн-кинотеатр Okko и портал "Рамблер". Во время эфира каждый зритель сможет пожертвовать любую сумму на лечение подопечных фонда "Подари жизнь".
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КультураФонд "Подари жизнь"Новости культурыМузыкаБлаготворительностьДина КорзунРамблерДДТЧулпан ХаматоваДиана АрбенинаThe HattersManizha (Манижа Сангин)
 
 
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