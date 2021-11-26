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"Спецназ и кибератаки". Европа хочет отомстить Америке за "удар в спину"

"Спецназ и кибератаки". Европа хочет отомстить Америке за "удар в спину" - РИА Новости, 26.11.2021

"Спецназ и кибератаки". Европа хочет отомстить Америке за "удар в спину"

Одна армия, один штаб и один враг — в Евросоюзе спорят из-за плана "Стратегический компас". Речь о том, что европейские страны создадут собственный военный блок РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T08:00

2021-11-26T08:00

2021-11-26T08:04

чехия

f-35

m1 abrams

министерство обороны сша

прибалтика

академия геополитических проблем

эммануэль макрон

eurofighter typhoon

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Антон Скрипунов. Одна армия, один штаб и один враг — в Евросоюзе спорят из-за плана "Стратегический компас". Речь о том, что европейские страны создадут собственный военный блок и тем самым снизят зависимость от НАТО и США. Однако многие выступают против — по разным причинам."Гибридная война""Сделать Европу великой и по-настоящему независимой", — повторяют в Брюсселе. А поможет, уверены там, "Стратегический компас" — новая оборонная стратегия до 2030-го.Разработали ее очень быстро для забюрократизированного ЕС. В конце 2020-го Германия предложила "выработать комплекс мер" защиты от различных угроз. Уже спустя полгода черновик показали национальным правительствам.А к марту 2022-го концепцию хотят утвердить. Главные чиновники союза как никогда торопят коллег."Проведенный анализ угроз ясно показывает, что Европа в опасности. <…> Во-первых, наши экономические возможности все более ограничены. Тридцать лет назад ЕС принадлежала четверть мирового богатства, через двадцать лет будет только десять процентов. Кроме того, население стремительно сокращается: к концу столетия в Европе будет лишь пять процентов мировой популяции", — пугает комиссар ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.А события в Афганистане показали, что "американские партнеры" не могут защитить даже самих себя. Поэтому европейцы должны предотвратить надвигающуюся катастрофу самостоятельно.В документе обозначили "всадника апокалипсиса" — Россию, которая, по мнению авторов, "использует тактику гибридной войны, дезинформацию и кибератаки". Упомянули и Китай — "экономического конкурента и системного соперника".Поэтому Евросоюзу нужна общая стратегия, общие оборонный бюджет и войска — даже в космосе. К 2025-му Брюссель планирует создать "единую универсальную группировку быстрого реагирования" численностью пять тысяч бойцов."Предыдущие попытки развертывания сил ЕС имели ограниченный успех. Новая стратегия сделает наши войска более оперативными и эффективными", — не сомневается Боррель. И приводит пример: кризис с мигрантами на польско-белорусской границе, который, будь документ уже принят, смогли бы разрешить очень быстро.Но как именно, чиновник не уточняет. Непонятно также, кто будет командовать, чем вооружат контингент, как согласовывать операции. Вопросов много. Еврокомиссар отвечает скептикам кратко: "Меня не волнуют противоречия".Скинуть игоАгрессивно проталкивает эту идею не только Брюссель. В новой системе заинтересованы Берлин и Париж. Там открыто говорят о "стремлении к независимости" от внешних сил.Имеют в виду прежде всего НАТО. Именно силы альянса, согласно договору о Евросоюзе, служат основой обороны континента. Во главе с США, конечно же.Американцы прописались в Европе с конца Второй мировой. Численность группировки постоянно росла, достигнув 300 тысяч в 1980-х. Сейчас — около 60 тысяч.Основной контингент — 34 тысячи — в Германии, где находится крупнейшая за пределами США американская база "Рамштайн". В последние годы немецкие политики отзываются о заокеанских гостях недоброжелательно: по большей части их содержат на деньги Берлина. Более того, приходится закупать вооружение именно у Пентагона, что тоже всем не по нраву. Так, сейчас в бундестаге выбирают между F-35 и "отечественными" Eurofighter.К тому же немцы хотят первыми разработать истребители шестого поколения. Вместе с французами: Эммануэль Макрон постоянно рассуждает о военной независимости ЕС. Париж видит в Вашингтоне конкурента как в Африке и на Ближнем Востоке, так и на оружейном рынке. При этом за пять лет Париж увеличил военный экспорт на 72 процента.Могло быть и больше, если бы не внезапный отказ Австралии от французских субмарин. Канберра предпочла военный союз со Штатами и Великобританией в рамках проекта AUKUS. Последовавший за этим разрыв контракта на 56 миллиардов евро в Елисейском дворце назвали "ударом в спину".Есть что предъявить и на Аппенинах, где у Пентагона крупнейшие военно-морские базы. Политики в Риме высказываются осторожно, но простые итальянцы годами протестуют против янки, которые дебоширят, нападают на прохожих. Так, в 2017-м в Виченце после серии пьяных драк американцам даже запретили покидать расположение части."Мы вам рады"Лидирует по числу таких инцидентов Прибалтика. В мае в эстонском городке Тапа американские военные грубо домогались местных девушек. Вспыхнул конфликт, который разрешили лишь после вмешательства Таллина.Впрочем, прибалтийцы не митингуют. А власти несказанно "рады присутствию американских сил". И строят для них базы: очередную, литовскую "Геркус", открыли в августе. Причем по инициативе Вильнюса, хотя даже в Пентагоне сомневаются в ее необходимости."Нужда в этом очевидна как никогда. Мы предоставляем все необходимое, создаем все условия для поддержания боевой готовности войск", — обратился к Вашингтону глава Минобороны Арвидас Анушаускас.Сейчас в республике около 500 американских военнослужащих, 30 танков "Абрамс" и 25 бронемашин "Брэдли". Более внушительная группировка время от времени заглядывает сюда на учения.В Польше же — целая бронетанковая бригада. Скоро Пентагон построит полноценную базу, куда перебросит 85 танков, 190 боевых машин пехоты, 35 самоходных артиллерийских установок и четыре танковых мостоукладчика. До российской границы всего 256 километров."Новый конфликт"Польша и Прибалтика против "Компаса" из-за "российской угрозы". У других скептиков причины экономические. Критикуют прежде всего "младшие члены" Евросоюза с ограниченными возможностями. Например, Чехия, чей представитель в Европарламенте Александр Вондра называет проект "слишком амбициозным"."С одной стороны, — говорит политик, — Россия и Китай обозначены там как опасные противники. А с другой, Евросоюз считает их партнерами".Отмечают и то, что подобное "навешивание ярлыков" усугубит экономическую ситуацию. Особенно в ковидные времена.Но Брюссель требует нарастить военные расходы, хотя ЕС и так за семь лет потратил на оборону 1,93 триллиона долларов. В ряде государств не желают раскошеливаться на затею, которая "дублирует то, что уже есть". Помимо НАТО, в Европе действуют несколько структур, в частности, European Corpus, теоретически способный развернуть четыре дивизии. Бойцы — семь тысяч человек — 20 лет назад действовали в Боснии и Косово."Заинтересованные в проекте страны, прежде всего Франция, продавят его. Тема актуальна: НАТО ведь создавался в других условиях и для других целей, структура противоборства теперь иная: нет четкой линии фронта", — поясняет вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов.Однако, отмечает эксперт, непонятно, как новый альянс уживется с американскими силами, которые "вряд ли покинут свои базы". Возможны очаги напряженности внутри Евросоюза.

https://ria.ru/20210916/soyuz-1750326070.html

чехия

прибалтика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чехия, f-35, m1 abrams, министерство обороны сша, прибалтика, академия геополитических проблем, эммануэль макрон, eurofighter typhoon, европарламент, арвидас анушаускас, россия