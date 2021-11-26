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В Благовещенске ввели QR-коды для посещения крупных строительных магазинов

В Благовещенске ввели QR-коды для посещения крупных строительных магазинов - РИА Новости, 26.11.2021

В Благовещенске ввели QR-коды для посещения крупных строительных магазинов

QR-код, бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест потребуется с 15 декабря в Благовещенске для посещения крупных строительных... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:30

2021-11-26T10:30

2021-11-26T10:30

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 ноя – РИА Новости. QR-код, бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест потребуется с 15 декабря в Благовещенске для посещения крупных строительных магазинов, управления социальной защиты населения и некоторых административно-деловых центров, сообщает правительство Амурской области."С 15 декабря на территории Благовещенска посетить ряд крупных строительных магазинов, управление социальной защиты населения по городу Благовещенску и Благовещенскому району и ряд административно-деловых центров можно будет при наличии QR-кода, действующего ПЦР-теста, либо бумажного сертификата о вакцинации", - говорится в сообщении.Введение системы QR-кодов для посещения банков и микрофинансовых организаций, которая должна была начать действовать с 1 декабря, на заседании оперативного штаба в пятницу перенесено на 15 декабря.QR-коды для посещения общепита введены в Благовещенске с 18 октября.Также в Бурейском муниципальном округе Амурской области с 1 декабря QR-коды, бумажные сертификаты или ПЦР-тесты потребуются для посещения ТЦ, библиотек, музеев, кинотеатров, спортзалов и других заведений.

благовещенск

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, благовещенск, амурская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии