https://ria.ru/20211126/kino-1760710365.html

Финская лента "Купе № 6" — самый русский фильм года

Финская лента "Купе № 6" — самый русский фильм года - РИА Новости, 26.11.2021

Финская лента "Купе № 6" — самый русский фильм года

Выход фильма "Купе № 6" в отечественный прокат — значительное событие. И не только потому, что впервые со времен "Утомленных солнцем" русскоязычное кино... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T08:00

2021-11-26T08:00

2021-11-26T08:06

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Егор Беликов. Выход фильма "Купе № 6" в отечественный прокат — значительное событие. И не только потому, что впервые со времен "Утомленных солнцем" русскоязычное кино получило Гран-при, второй по значимости приз жюри на Каннском фестивале. Еще важно, что финская картина потрясающе тонко и точно интерпретирует особенности русской души. О философских алкогольных путешествиях режиссера Юхо Куосманена по необъятной снежной пустыне России — в материале РИА Новости.Однозвучно гремит проводницаНеопределенные 1990-е, Россия. Лора (Сейди Хаарла) — финская студентка-археолог, поступившая в Московский государственный университет. После неудачного романтического знакомства в кругах столичной творческой интеллигенции (снята эта тусовка, правда, в Петербурге, в квартире режиссера Николая Хомерики) девушка отправляется в меланхолическое путешествие. Она покупает билет на поезд Москва — Мурманск, чтобы найти на Крайнем Севере зимой пещеры, в которых сохранились петроглифы — рисунки первобытных людей.По дороге все пойдет не так, и даже самих петроглифов мы не увидим. Но это совершенно неважно: в том самом вагоне со злой проводницей (Юлия Ауг в привычной для себя роли) в роковом купе под шестым номером Лора встретит некоего Леху (Юра Борисов). Вдрызг пьяный, сумрачный, но дьявольски веселый, он едет на заработки в тот же Мурманск. Лора поначалу пытается сбежать от этого агрессора и учит его одной матерной фразе на финском, чтобы послать куда подальше. Но затем они все же находят общий язык.Особенности финско-российского искусстваВообще, подобные "Купе № 6" коллаборации стран-соседей — не редкость. Главный финский режиссер-классик — тихий, душевный и вечно похмельный Аки Каурисмяки когда-то прославился на Западе фильмом "Ленинградские ковбои едут в Америку". Это о советской рок-н-рольной группе из Сибири, которая отправляется покорять зарубежье. Есть даже сиквел — "Ленинградские ковбои встречают Моисея".Кроме того, известна другая тихая и нежная картина Каурисмяки "Береги свою косынку, Татьяна". Сюжетом чем-то напоминает как раз "Купе № 6", но наоборот. Там двое финнов в 1960-х неловко знакомятся с советскими гражданками, и между ними вновь встает языковой барьер.С нашей же стороны есть уже бессмертная неоклассика: "Особенности национальной охоты", где финн Вилле Хаапасало тщетно пытается погрузиться в чужую и непонятную для него культуру. В итоге сам артист столь глубоко запал за складку российской реальности, что, кажется, так никогда и не уехал от нас.Словом, прием столкновения в экстремальных условиях кадра русских и финнов не нов, но все так же эффективен. Режиссер Юхо Куосманен, нашему зрителю в целом неизвестный, почерпнул свой метод исследования российской реальности из одноименного романа финской писательницы Росы Ликсом, которая изучала социологию в МГУ. Но в итоге сценарий получился несколько иным: действие фильма перенеслось в 1990-е, а герой Лехи — и вовсе оригинальное изобретение режиссера, который встретил прототип персонажа в современном поезде.Русская аскезаВся эта излишне подробная киноведческая справка понадобилась потому, что про "Купе № 6" в целом не нужно ничего писать. Это настолько ясный, понятный и исчерпывающийся собственным художественным содержанием фильм, что приписки и подстрочники только все испортят.Да, в простой, не слишком хитровыдуманной картине два совершенно непохожих друг на друга человека знакомятся, пьют вместе много водки, в том числе и в компании различных профессиональных и непрофессиональных артистов. А затем дружно отправляются в заснеженную пустоту где-то на краю света, чтобы там так ничего и не обнаружить. Не будет ни сюжетных поворотов, ни графических неожиданностей — разве что невероятные суровые пейзажи.Но при этом "Купе № 6" вовсе не скучный фильм. Он погружает в своеобразное медитативное состояние — то самое, благодаря которому люди без опасности для жизни преодолевают весь путь по Транссибирской магистрали. Что-то наподобие душевного анабиоза, монашеской аскезы, когда страждущему остаются только простейшие житейские радости типа сладкого чая и позвякивающей на каждой шпале ложечки.Оказывается, не нужно попадать глубоко в социальную повестку, удивлять жюри культурным разнообразием аллюзий. Достаточно искренне снять максимально простое кино, и тогда оно проймет. Удивительно, что эта мысль пришла в голову финскому режиссеру, а не российскому. Может, теперь кто-нибудь тоже до этого додумается.

https://ria.ru/20211011/oskar-1754052401.html

https://ria.ru/20211125/kino-1760410941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финляндия, мурманск, вилле хаапасало, юлия ауг, кино и сериалы, россия