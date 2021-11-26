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Туризм
https://ria.ru/20211126/keshbek-1760878191.html
Ростуризм пригласил туроператоров к участию в программе кешбэка в 2022 году
Ростуризм пригласил туроператоров к участию в программе кешбэка в 2022 году - РИА Новости, 26.11.2021
Ростуризм пригласил туроператоров к участию в программе кешбэка в 2022 году
Ростуризм пригласил туроператоров к участию в программе туристического кешбэка в 2022 году, соответствующее письмо получили представители отрасли, сообщает... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:08
2021-11-26T14:08
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
россия
кешбэк
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ростуризм пригласил туроператоров к участию в программе туристического кешбэка в 2022 году, соответствующее письмо получили представители отрасли, сообщает "Вестник АТОР"."Ростуризм приглашает представителей туристического рынка к участию в программе туристического кешбэка в 2022 году. Соответствующее письмо получили туроператоры. Ведомство уже готовит техническую и законодательную базу, но ни точные сроки следующей акции, ни сумма субсидий пока не называются", - говорится в сообщении АТОР.В письме Ростуризма, как отмечает ассоциация, указывается, что к участию приглашаются туроператоры, зарегистрированные в едином федеральном реестре туроператоров (ЕФРТ), гостиницы всех типов, включая санаторно-курортные предприятия, прошедшие классификацию и электронные системы агрегаторов туристских услуг."Как и прежде участники должны будут разработать отдельную посадочную страницу, на которой будет осуществляться продажа предложений программы кешбэка, и произвести ряд операций по подключению эквайринга и проведению тестовых платежей по правилам национальной системы платежных карт (НСПК). Туроператорам на все это дают срок до 12 декабря 2021 года", - уточняет "Вестник АТОР".Также сообщается, что туроператорам, агрегаторам и отелям можно обеспечить продажу предложений с кешбэком и со своего основного сайта, но при соблюдении ряда технических условий НСПК (оператора карт "Мир", которыми оплачиваются акционные туры). Это нужно, чтобы туроператор или отель могли в момент оплаты проверять в режиме реального времени соответствие приобретаемой туристкой услуги к требованиям программы кешбэка."Компании, которые принимали участие в предыдущих этапах программы кешбэка, могут использовать и ранее созданные страницы, но уже с обновленными предложениями, соответствующими требованиям постановления правительства и соглашения с НСПК и Ростуризмом", - заключили в АТОР.
https://ria.ru/20211018/keshbek-1755091622.html
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, россия, кешбэк
14:08 26.11.2021
 
Ростуризм пригласил туроператоров к участию в программе кешбэка в 2022 году

Ростуризм пригласил туроператоров к участию в программе туристического кешбэка в 2022 году

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на фоне арт-объекта на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристы фотографируются на фоне арт-объекта на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ростуризм пригласил туроператоров к участию в программе туристического кешбэка в 2022 году, соответствующее письмо получили представители отрасли, сообщает "Вестник АТОР".
"Ростуризм приглашает представителей туристического рынка к участию в программе туристического кешбэка в 2022 году. Соответствующее письмо получили туроператоры. Ведомство уже готовит техническую и законодательную базу, но ни точные сроки следующей акции, ни сумма субсидий пока не называются", - говорится в сообщении АТОР.
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В письме Ростуризма, как отмечает ассоциация, указывается, что к участию приглашаются туроператоры, зарегистрированные в едином федеральном реестре туроператоров (ЕФРТ), гостиницы всех типов, включая санаторно-курортные предприятия, прошедшие классификацию и электронные системы агрегаторов туристских услуг.
"Как и прежде участники должны будут разработать отдельную посадочную страницу, на которой будет осуществляться продажа предложений программы кешбэка, и произвести ряд операций по подключению эквайринга и проведению тестовых платежей по правилам национальной системы платежных карт (НСПК). Туроператорам на все это дают срок до 12 декабря 2021 года", - уточняет "Вестник АТОР".
Также сообщается, что туроператорам, агрегаторам и отелям можно обеспечить продажу предложений с кешбэком и со своего основного сайта, но при соблюдении ряда технических условий НСПК (оператора карт "Мир", которыми оплачиваются акционные туры). Это нужно, чтобы туроператор или отель могли в момент оплаты проверять в режиме реального времени соответствие приобретаемой туристкой услуги к требованиям программы кешбэка.
"Компании, которые принимали участие в предыдущих этапах программы кешбэка, могут использовать и ранее созданные страницы, но уже с обновленными предложениями, соответствующими требованиям постановления правительства и соглашения с НСПК и Ростуризмом", - заключили в АТОР.
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ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)ТуризмРоссияКешбэк
 
 
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