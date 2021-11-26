https://ria.ru/20211126/kazan-1760849182.html

В Казани задержали производителя "незамерзайки", которой отравились люди

В Казани задержали производителя "незамерзайки", которой отравились люди - РИА Новости, 26.11.2021

В Казани задержали производителя "незамерзайки", которой отравились люди

Следственные органы задержали предполагаемого владельца цеха по производству "незамерзайки", в результате употребления которой произошло массовое отравление... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T11:53

2021-11-26T11:53

2021-11-26T11:53

происшествия

казань

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КАЗАНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Следственные органы задержали предполагаемого владельца цеха по производству "незамерзайки", в результате употребления которой произошло массовое отравление молодежи в Казани, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.По информации минздрава республики, 13 человек 16 ноября были доставлены в горбольницу №7 Казани с признаками отравления метанолом. Одну из них отпустили в тот же день, так как анализы не показали наличия метанола. Две девушки находились в тяжелом состоянии, одна – в крайне тяжелом, позднее она скончалась.По данным регионального СУСК, в ночь на 16 ноября 18 человек 1999-2003 годов рождения отмечала день рождения в коттедже в казанском поселке Салмачи, большинство из них употребляли спиртосодержащую жидкость, приобретенную у неустановленного лица. Позднее за медицинской помощью обратились еще две участвовавшие в вечеринке девушки – в Москве и Башкирии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".Следствие установило, что участники вечеринки по ошибке вместо приобретенного алкоголя выпили стеклоомывающую жидкость, которую случайно взяли из багажника каршерингового автомобиля."Следственными органами… по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", задержан 26-летний житель города Казани", - говорится в сообщении.По информации СУСК, были установлены частный предприниматель, поставлявший "незамерзайку" каршеринговой компании, а также лицо, реализовавшее ему ядовитую жидкость. На территории складского помещения в районе улицы Тихорецкой в Казани был обнаружен незаконный цех по производству "незамерзайки", в которую вопреки действующему законодательству добавлялся метанол.От дачи показаний предполагаемый владелец цеха отказался в соответствии со статьей 51 Конституции РФ. Решается вопрос об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения.Также следствие отмечает, что ранее установлено лицо, поставившее молодым людям нелицензированный алкоголь, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "розничная продажа спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенная в крупном размере".

https://ria.ru/20211122/otravlenie-1760179329.html

https://ria.ru/20211118/otravlenie-1759572602.html

казань

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), россия