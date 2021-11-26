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В Казани задержали производителя "незамерзайки", которой отравились люди
В Казани задержали производителя "незамерзайки", которой отравились люди - РИА Новости, 26.11.2021
В Казани задержали производителя "незамерзайки", которой отравились люди
Следственные органы задержали предполагаемого владельца цеха по производству "незамерзайки", в результате употребления которой произошло массовое отравление... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:53
2021-11-26T11:53
происшествия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КАЗАНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Следственные органы задержали предполагаемого владельца цеха по производству "незамерзайки", в результате употребления которой произошло массовое отравление молодежи в Казани, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.По информации минздрава республики, 13 человек 16 ноября были доставлены в горбольницу №7 Казани с признаками отравления метанолом. Одну из них отпустили в тот же день, так как анализы не показали наличия метанола. Две девушки находились в тяжелом состоянии, одна – в крайне тяжелом, позднее она скончалась.По данным регионального СУСК, в ночь на 16 ноября 18 человек 1999-2003 годов рождения отмечала день рождения в коттедже в казанском поселке Салмачи, большинство из них употребляли спиртосодержащую жидкость, приобретенную у неустановленного лица. Позднее за медицинской помощью обратились еще две участвовавшие в вечеринке девушки – в Москве и Башкирии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".Следствие установило, что участники вечеринки по ошибке вместо приобретенного алкоголя выпили стеклоомывающую жидкость, которую случайно взяли из багажника каршерингового автомобиля."Следственными органами… по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", задержан 26-летний житель города Казани", - говорится в сообщении.По информации СУСК, были установлены частный предприниматель, поставлявший "незамерзайку" каршеринговой компании, а также лицо, реализовавшее ему ядовитую жидкость. На территории складского помещения в районе улицы Тихорецкой в Казани был обнаружен незаконный цех по производству "незамерзайки", в которую вопреки действующему законодательству добавлялся метанол.От дачи показаний предполагаемый владелец цеха отказался в соответствии со статьей 51 Конституции РФ. Решается вопрос об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения.Также следствие отмечает, что ранее установлено лицо, поставившее молодым людям нелицензированный алкоголь, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "розничная продажа спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенная в крупном размере".
https://ria.ru/20211122/otravlenie-1760179329.html
https://ria.ru/20211118/otravlenie-1759572602.html
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происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:53 26.11.2021
 
В Казани задержали производителя "незамерзайки", которой отравились люди

В Казани задержали владельца производства "незамерзайки", которой отравилась молодежь

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАЗАНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Следственные органы задержали предполагаемого владельца цеха по производству "незамерзайки", в результате употребления которой произошло массовое отравление молодежи в Казани, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
По информации минздрава республики, 13 человек 16 ноября были доставлены в горбольницу №7 Казани с признаками отравления метанолом. Одну из них отпустили в тот же день, так как анализы не показали наличия метанола. Две девушки находились в тяжелом состоянии, одна – в крайне тяжелом, позднее она скончалась.
Казанский государственный цирк - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 14:51
В Минздраве рассказали о пострадавших от отравления метанолом в Казани
По данным регионального СУСК, в ночь на 16 ноября 18 человек 1999-2003 годов рождения отмечала день рождения в коттедже в казанском поселке Салмачи, большинство из них употребляли спиртосодержащую жидкость, приобретенную у неустановленного лица. Позднее за медицинской помощью обратились еще две участвовавшие в вечеринке девушки – в Москве и Башкирии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
Следствие установило, что участники вечеринки по ошибке вместо приобретенного алкоголя выпили стеклоомывающую жидкость, которую случайно взяли из багажника каршерингового автомобиля.
"Следственными органами… по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", задержан 26-летний житель города Казани", - говорится в сообщении.
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 09:15
Число пострадавших от отравления метанолом в Казани возросло до 15
По информации СУСК, были установлены частный предприниматель, поставлявший "незамерзайку" каршеринговой компании, а также лицо, реализовавшее ему ядовитую жидкость. На территории складского помещения в районе улицы Тихорецкой в Казани был обнаружен незаконный цех по производству "незамерзайки", в которую вопреки действующему законодательству добавлялся метанол.
От дачи показаний предполагаемый владелец цеха отказался в соответствии со статьей 51 Конституции РФ. Решается вопрос об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения.
Также следствие отмечает, что ранее установлено лицо, поставившее молодым людям нелицензированный алкоголь, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "розничная продажа спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенная в крупном размере".
 
ПроисшествияКазаньСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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