16:40 26.11.2021 (обновлено: 16:59 26.11.2021)
В Карабахе за год сделано немало, заявил Путин
Президент Путин: в Карабахе за год сделано немало, но еще не все вопросы урегулированы
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что за прошедший год в Нагорном Карабахе было сделано немало для урегулирования ситуации, однако еще не все вопросы удалось разрешить.
Трехсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьера Армении Никола Пашиняна проходят в Сочи.
"В целом все-таки за год сделано немало. Во-первых, никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже по себе очень хорошо. За это время и при содействии с нашей стороны проведена большая работа, связанная с возвращением беженцев - 53 тысячи вернулись уже к своим местам постоянного проживания, создана хорошая мониторинговая группа, работает наш контингент - работает, насколько я понимаю, по оценкам обеих сторон, достойно, обеспечивает безопасные условия жизни для людей", - сказал Путин в ходе переговоров.
Он с сожалением отметил, что не все вопросы еще урегулированы.
"Я знаю и об инцидентах на границе, и о трагических инцидентах, когда с обеих сторон люди гибнут и получают ранения. Это все вещи, которые требуют особого внимания с нашей стороны", - добавил глава российского государства.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.