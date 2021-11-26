https://ria.ru/20211126/karabakh-1760919445.html

В Карабахе за год сделано немало, заявил Путин

В Карабахе за год сделано немало, заявил Путин - РИА Новости, 26.11.2021

В Карабахе за год сделано немало, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что за прошедший год в Нагорном Карабахе было сделано немало для урегулирования ситуации, однако еще не все вопросы удалось... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:40

2021-11-26T16:40

2021-11-26T16:59

в мире

владимир путин

армения

азербайджан

ильхам алиев

нагорный карабах

никол пашинян

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758424003_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_c1fee5c683cbb2d57aab9aa33d117c18.jpg

СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что за прошедший год в Нагорном Карабахе было сделано немало для урегулирования ситуации, однако еще не все вопросы удалось разрешить.Трехсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьера Армении Никола Пашиняна проходят в Сочи."В целом все-таки за год сделано немало. Во-первых, никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже по себе очень хорошо. За это время и при содействии с нашей стороны проведена большая работа, связанная с возвращением беженцев - 53 тысячи вернулись уже к своим местам постоянного проживания, создана хорошая мониторинговая группа, работает наш контингент - работает, насколько я понимаю, по оценкам обеих сторон, достойно, обеспечивает безопасные условия жизни для людей", - сказал Путин в ходе переговоров.Он с сожалением отметил, что не все вопросы еще урегулированы.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211126/karabakh-1760773887.html

армения

азербайджан

нагорный карабах

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, владимир путин, армения, азербайджан, ильхам алиев, нагорный карабах, никол пашинян, россия