https://ria.ru/20211126/kalashnikov-1760890722.html
В Кремле прокомментировали смену главы ФСИН
В Кремле прокомментировали смену главы ФСИН - РИА Новости, 26.11.2021
В Кремле прокомментировали смену главы ФСИН
Александр Калашников снят с поста главы ФСИН после его личного обращения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что не... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:44
2021-11-26T14:44
2021-11-26T14:44
политика
саратовская область
дмитрий песков
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
игорь краснов
александр калашников
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Александр Калашников снят с поста главы ФСИН после его личного обращения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что не стал бы устанавливать прямой связи этого с проверками информации о случаях пыток в учреждениях ведомства.В четверг президент России уволил директора ФСИН Александра Калашникова, назначив на этот пост замглавы МВД РФ генерал-полковника полиции Аркадия Гостева."Я не стал бы устанавливать какой-то прямой связи. Это было личное обращение главы ФСИН. Мы с вами знаем, что сейчас ведутся проверочные следственные действия соответствующими службами, и сама ФСИН тоже разбирается с этим, и прокуратура разбирается. Поэтому проблемы там действительно имеются, но еще раз повторяю, это было личное обращение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, связано ли это с публикацией видео из Саратовской УФСИН.Осенью ситуация в Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что возбуждено и расследуется 12 уголовных дел.
https://ria.ru/20211125/klishas-1760703316.html
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политика, саратовская область, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), игорь краснов, александр калашников, россия
В Кремле прокомментировали смену главы ФСИН
Пресс-секретарь президента Песков: Калашников снят с поста главы ФСИН после его обращения