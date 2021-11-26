https://ria.ru/20211126/johnson-1760886640.html

Дуэйн Джонсон подарил ветерану свою машину

Дуэйн Джонсон подарил ветерану свою машину - РИА Новости, 26.11.2021

Дуэйн Джонсон подарил ветерану свою машину

Американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон подарил свою грузовую машину ветерану военно-морского флота Оскару Родригесу, о чем рассказал в трогательном видео,... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:54

2021-11-26T15:54

2021-11-26T15:54

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон подарил свою грузовую машину ветерану военно-морского флота Оскару Родригесу, о чем рассказал в трогательном видео, размещенном в его Instagram. Джонсон провел для фанатов спецпоказ своего нового фильма — комедийного боевика "Красное уведомление" в одном из кинотеатров США. Всем гостям он раздал бесплатное мороженое, но для Родригеса приготовил кое-что особенное. По словам Дуэйна Джонсона, перед встречей с поклонниками он изучил информацию обо всех присутствующих, и больше всего его тронула история Оскара.На видео актер благодарит Родригеса за его службу и работу, и вручает свой грузовой автомобиль. Когда Оскар Родригес понял, что произошло, сел около машины и не сдержал эмоций, а после обнялся с актером и долго повторял: "Я думал, что это шутка". "Это теперь твоя тачка, бро", — обратился к нему "Скала".За сутки видео набрало более девяти миллионов просмотров и около пятидесяти тысяч комментариев, в основном положительных.

https://ria.ru/20190909/1558452916.html

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новости культуры, стиль жизни, дуэйн джонсон, сша, instagram