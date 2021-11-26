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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211126/johnson-1760886640.html
Дуэйн Джонсон подарил ветерану свою машину
Дуэйн Джонсон подарил ветерану свою машину - РИА Новости, 26.11.2021
Дуэйн Джонсон подарил ветерану свою машину
Американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон подарил свою грузовую машину ветерану военно-морского флота Оскару Родригесу, о чем рассказал в трогательном видео,... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:54
2021-11-26T15:54
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон подарил свою грузовую машину ветерану военно-морского флота Оскару Родригесу, о чем рассказал в трогательном видео, размещенном в его Instagram. Джонсон провел для фанатов спецпоказ своего нового фильма — комедийного боевика "Красное уведомление" в одном из кинотеатров США. Всем гостям он раздал бесплатное мороженое, но для Родригеса приготовил кое-что особенное. По словам Дуэйна Джонсона, перед встречей с поклонниками он изучил информацию обо всех присутствующих, и больше всего его тронула история Оскара.На видео актер благодарит Родригеса за его службу и работу, и вручает свой грузовой автомобиль. Когда Оскар Родригес понял, что произошло, сел около машины и не сдержал эмоций, а после обнялся с актером и долго повторял: "Я думал, что это шутка". "Это теперь твоя тачка, бро", — обратился к нему "Скала".За сутки видео набрало более девяти миллионов просмотров и около пятидесяти тысяч комментариев, в основном положительных.
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новости культуры, стиль жизни, дуэйн джонсон, сша, instagram
15:54 26.11.2021
 
Дуэйн Джонсон подарил ветерану свою машину

Актер Дуэйн "Скала" Джонсон подарил ветерану свою машину

© @therock/InstagramСкриншот видео из Instagram Дуэйна Джонсона
Скриншот видео из Instagram Дуэйна Джонсона
© @therock/Instagram
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон подарил свою грузовую машину ветерану военно-морского флота Оскару Родригесу, о чем рассказал в трогательном видео, размещенном в его Instagram.
Джонсон провел для фанатов спецпоказ своего нового фильма — комедийного боевика "Красное уведомление" в одном из кинотеатров США. Всем гостям он раздал бесплатное мороженое, но для Родригеса приготовил кое-что особенное.
По словам Дуэйна Джонсона, перед встречей с поклонниками он изучил информацию обо всех присутствующих, и больше всего его тронула история Оскара.
"Он заботится о своей 75-летней маме, работает персональным тренером, поддерживает женщин, пострадавших от домашнего насилия, а еще он скромный и добрый ветеран ВМФ", — написал Джонсон.
На видео актер благодарит Родригеса за его службу и работу, и вручает свой грузовой автомобиль.
"Первоначально планировалась, чтобы отдать машину, на которой я езжу в "Красном уведомлении". Мы связались с дилером, но он сказал "нет". Тогда я сказал, что сделаю еще лучший подарок — отдам свой личный грузовик. Практически "моего ребенка", — добавил Дуэйн Джонсон.
Когда Оскар Родригес понял, что произошло, сел около машины и не сдержал эмоций, а после обнялся с актером и долго повторял: "Я думал, что это шутка". "Это теперь твоя тачка, бро", — обратился к нему "Скала".
За сутки видео набрало более девяти миллионов просмотров и около пятидесяти тысяч комментариев, в основном положительных.
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