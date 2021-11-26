В Третьяковской галерее открылась выставка эскизов Александра Иванова
В Третьяковке открылась выставка эскизов Александра Иванова на библейские сюжеты
© Государственная Третьяковская галерея. ФрагментАлександр Иванов. "Тайная вечеря (Христос подает чашу ученикам)".
© Государственная Третьяковская галерея. Фрагмент
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Третьяковской галерее открылась выставка "Александр Иванов. Библейские эскизы. Евангельские мотивы", сообщили в пресс-службе музея.
"Евангельские мотивы" — завершающая экспозиция из цикла "Библейские эскизы". Первой была "Благовещение", второй — "Чудеса и проповеди Христа".
В нынешний смотр вошло 25 рисунков. Александр Иванов рассчитывал, что в дальнейшем они станут росписями на стенах. Как он писал, "в особо на то посвященном здании, разумеется, не в церкви".
"Евангельская тема —"жизнь и деяния Христа" — должна была предстать в окружении изображений ветхозаветных, исторических и мифологических сцен, а также библейских текстов", — подчеркивают в Третьяковской галерее.
Однако замысел Александр Иванова остался только на бумаге. Тем не менее, в этой незавершенности прослеживается грандиозность замысла художника и его уникальность.
© Фото : Государственная Третьяковская галереяАлександр Иванов. Библейские эскизы. "Поругание Христа у первосвященника Каиафы."
© Фото : Государственная Третьяковская галерея
Александр Иванов. Библейские эскизы. "Поругание Христа у первосвященника Каиафы."
Даже в эскизах можно проследить, как выразились его сложные художественно-философские поиски, связанные с такими важными вопросами, как миссия художника, роль искусства и его воздействие на нравственное и духовное преобразование мира.
Выставка посвящена последним дням земной жизни Иисуса Христа, его трагической смерти и воскрешению. Она включает в себя сцены Тайной вечери, моления Христа в Гефсиманском саду, его поругания у первосвященника Каиафы и другие.
© Фото : Государственная Третьяковская галереяХристос в Гефсиманском саду (Моление о чаше)
© Фото : Государственная Третьяковская галерея
Христос в Гефсиманском саду (Моление о чаше)
Среди эскизов, повествующих о смерти Христа, подлинным шедевром экспозиции считается работа "Богоматерь, ученики Христа и женщины, следовавшие за ним, смотрят издали на распятие". С помощью фигур, находящихся в напряжении, и броскими цветными акцентами, Александр Иванов правдоподобно передает чувства отчаяния, горя и ужаса.
О чудесном воскресении, явлении ученикам и вознесении рассказывают сцены "Ангел отваливает камень от двери гроба", "Ангел возвещает женщинам, пришедшим ко гробу, о Воскресении Христа", "Явление Христа одиннадцати ученикам после Воскресения", "Вознесение".
© Фото : Государственная Третьяковская галереяАлександр Иванов. Библейские эскизы. "Ангел отваливает камень от двери гроба"
© Фото : Государственная Третьяковская галерея
Александр Иванов. Библейские эскизы. "Ангел отваливает камень от двери гроба"
Завершают экспозицию акварели на тему распространения по всему миру учения Христа. Среди них — "Сошествие Святого Духа на апостолов" и "Апостол Павел крестит учеников в Эфесе".
В Третьяковской галерее подчеркивают, что когда Александр Иванов создавал эскизы, то плохо представлял архитектуру и планировку здания, в котором будущие росписи могли бы разместиться.
Сейчас же у зрителей будет такая возможность. Организаторы выставки подготовили для посетителей специальный видеоролик. В нем визуализируют возможное воплощение замысла Иванова в интерьере на примере акварельных работ.
"Александр Иванов. Библейские эскизы. Евангельские мотивы" будет открыта для посетителей до 15 мая 2022 года.