https://ria.ru/20211126/ivanov-1760733004.html

В Третьяковской галерее открылась выставка эскизов Александра Иванова

В Третьяковской галерее открылась выставка эскизов Александра Иванова - РИА Новости, 26.11.2021

В Третьяковской галерее открылась выставка эскизов Александра Иванова

В Третьяковской галерее открылась выставка "Александр Иванов. Библейские эскизы. Евангельские мотивы", сообщили в пресс-службе музея. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:03

2021-11-26T17:03

2021-11-26T17:03

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Третьяковской галерее открылась выставка "Александр Иванов. Библейские эскизы. Евангельские мотивы", сообщили в пресс-службе музея. "Евангельские мотивы" — завершающая экспозиция из цикла "Библейские эскизы". Первой была "Благовещение", второй — "Чудеса и проповеди Христа". В нынешний смотр вошло 25 рисунков. Александр Иванов рассчитывал, что в дальнейшем они станут росписями на стенах. Как он писал, "в особо на то посвященном здании, разумеется, не в церкви". Однако замысел Александр Иванова остался только на бумаге. Тем не менее, в этой незавершенности прослеживается грандиозность замысла художника и его уникальность.Даже в эскизах можно проследить, как выразились его сложные художественно-философские поиски, связанные с такими важными вопросами, как миссия художника, роль искусства и его воздействие на нравственное и духовное преобразование мира. Выставка посвящена последним дням земной жизни Иисуса Христа, его трагической смерти и воскрешению. Она включает в себя сцены Тайной вечери, моления Христа в Гефсиманском саду, его поругания у первосвященника Каиафы и другие.Среди эскизов, повествующих о смерти Христа, подлинным шедевром экспозиции считается работа "Богоматерь, ученики Христа и женщины, следовавшие за ним, смотрят издали на распятие". С помощью фигур, находящихся в напряжении, и броскими цветными акцентами, Александр Иванов правдоподобно передает чувства отчаяния, горя и ужаса. О чудесном воскресении, явлении ученикам и вознесении рассказывают сцены "Ангел отваливает камень от двери гроба", "Ангел возвещает женщинам, пришедшим ко гробу, о Воскресении Христа", "Явление Христа одиннадцати ученикам после Воскресения", "Вознесение".Завершают экспозицию акварели на тему распространения по всему миру учения Христа. Среди них — "Сошествие Святого Духа на апостолов" и "Апостол Павел крестит учеников в Эфесе".В Третьяковской галерее подчеркивают, что когда Александр Иванов создавал эскизы, то плохо представлял архитектуру и планировку здания, в котором будущие росписи могли бы разместиться. Сейчас же у зрителей будет такая возможность. Организаторы выставки подготовили для посетителей специальный видеоролик. В нем визуализируют возможное воплощение замысла Иванова в интерьере на примере акварельных работ. "Александр Иванов. Библейские эскизы. Евангельские мотивы" будет открыта для посетителей до 15 мая 2022 года.

https://ria.ru/20210618/ivanov-1737537082.html

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искусство, третьяковская галерея, новости культуры, москва, выставки