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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20211126/internet-1760871620.html
В Ивановской области за 3 года к интернету подключили более 470 соцобъектов
В Ивановской области за 3 года к интернету подключили более 470 соцобъектов - РИА Новости, 26.11.2021
В Ивановской области за 3 года к интернету подключили более 470 соцобъектов
В Ивановской области за три года в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" высокоскоростной Интернет проведен к 477 социально-значимым... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:37
2021-11-26T13:37
ивановская область
общество
ивановская область
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ИВАНОВО, 26 ноя – РИА Новости. В Ивановской области за три года в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" высокоскоростной Интернет проведен к 477 социально-значимым объектам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.Для этого, по словам собеседника агентства, построено более 700 километров волоконно-оптических линий связи, в том числе в 2021 году - 310 километров.В каждом населенном пункте, где расположены подключенные к сети Интернет объекты, установлены узлы связи, через которые подключиться к цифровым сервисам теперь смогут не только государственные учреждения, но и местные жители, различные коммерческие организации.
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общество, ивановская область
13:37 26.11.2021
 

В Ивановской области за 3 года к интернету подключили более 470 соцобъектов

CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
CC0 / StockSnap /
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ИВАНОВО, 26 ноя – РИА Новости. В Ивановской области за три года в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" высокоскоростной Интернет проведен к 477 социально-значимым объектам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
"В их числе – 76 школ и средних специальных учебных заведений, 216 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, 122 объекта культуры и другие объекты", - сказал собеседник агентства.
Для этого, по словам собеседника агентства, построено более 700 километров волоконно-оптических линий связи, в том числе в 2021 году - 310 километров.
В каждом населенном пункте, где расположены подключенные к сети Интернет объекты, установлены узлы связи, через которые подключиться к цифровым сервисам теперь смогут не только государственные учреждения, но и местные жители, различные коммерческие организации.
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19 ноября, 10:44Ивановская область
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