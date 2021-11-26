https://ria.ru/20211126/internet-1760871620.html

В Ивановской области за 3 года к интернету подключили более 470 соцобъектов

В Ивановской области за 3 года к интернету подключили более 470 соцобъектов - РИА Новости, 26.11.2021

В Ивановской области за 3 года к интернету подключили более 470 соцобъектов

В Ивановской области за три года в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" высокоскоростной Интернет проведен к 477 социально-значимым... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:37

2021-11-26T13:37

2021-11-26T13:37

ивановская область

общество

ивановская область

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ИВАНОВО, 26 ноя – РИА Новости. В Ивановской области за три года в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" высокоскоростной Интернет проведен к 477 социально-значимым объектам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.Для этого, по словам собеседника агентства, построено более 700 километров волоконно-оптических линий связи, в том числе в 2021 году - 310 километров.В каждом населенном пункте, где расположены подключенные к сети Интернет объекты, установлены узлы связи, через которые подключиться к цифровым сервисам теперь смогут не только государственные учреждения, но и местные жители, различные коммерческие организации.

https://ria.ru/20211119/svyaz-1759755331.html

ивановская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ивановская область