https://ria.ru/20211126/internet-1760871620.html
В Ивановской области за 3 года к интернету подключили более 470 соцобъектов
В Ивановской области за 3 года к интернету подключили более 470 соцобъектов - РИА Новости, 26.11.2021
В Ивановской области за 3 года к интернету подключили более 470 соцобъектов
В Ивановской области за три года в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" высокоскоростной Интернет проведен к 477 социально-значимым... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:37
2021-11-26T13:37
2021-11-26T13:37
ивановская область
общество
ивановская область
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ИВАНОВО, 26 ноя – РИА Новости. В Ивановской области за три года в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" высокоскоростной Интернет проведен к 477 социально-значимым объектам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.Для этого, по словам собеседника агентства, построено более 700 километров волоконно-оптических линий связи, в том числе в 2021 году - 310 километров.В каждом населенном пункте, где расположены подключенные к сети Интернет объекты, установлены узлы связи, через которые подключиться к цифровым сервисам теперь смогут не только государственные учреждения, но и местные жители, различные коммерческие организации.
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общество, ивановская область