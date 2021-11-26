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Инсталляцию с полярными медведями установят на проспекте Мира в Москве

Инсталляцию с полярными медведями установят на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 26.11.2021

Инсталляцию с полярными медведями установят на проспекте Мира в Москве

Начался монтаж инсталляции с полярными медведями на проспекте Мира в Москве, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T18:13

2021-11-26T18:13

2021-11-26T18:24

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Начался монтаж инсталляции с полярными медведями на проспекте Мира в Москве, сообщается на сайте мэра Москвы.Отмечается, что впервые эта световая композиция появилась на проспекте Мира в 2019 году. Добавляется, что общая длина инсталляции составит 330 метров, центральную часть займет белая медведица с Умкой на льдине, а по бокам от них расположатся медвежата поменьше, также композицию дополнят световые ели.Кроме того, отмечается, что зимой 2020-го года "Умка" был установлен в Парке Горького, а в 2021 году его вернули в Ростокино по просьбе москвичей. Тогда был запущен новый хештег #умкавернулся в социальных сетях.

https://ria.ru/20211113/moskva-1758885841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, новости - туризм