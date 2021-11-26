18:13 26.11.2021 (обновлено: 18:24 26.11.2021)
Инсталляцию с полярными медведями установят на проспекте Мира в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМонтаж новогодней конструкции "Полярные медведи"
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Начался монтаж инсталляции с полярными медведями на проспекте Мира в Москве, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Начался монтаж праздничной конструкции в виде полярных медведей, они уже не первый год радуют гостей и жителей столицы. В этом году мишки расположатся на проспекте Мира (недалеко от Ростокинского акведука)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что впервые эта световая композиция появилась на проспекте Мира в 2019 году. Добавляется, что общая длина инсталляции составит 330 метров, центральную часть займет белая медведица с Умкой на льдине, а по бокам от них расположатся медвежата поменьше, также композицию дополнят световые ели.
Кроме того, отмечается, что зимой 2020-го года "Умка" был установлен в Парке Горького, а в 2021 году его вернули в Ростокино по просьбе москвичей. Тогда был запущен новый хештег #умкавернулся в социальных сетях.
"В городе будет установлено более четырех тысяч световых декоративных конструкций. Полностью завершить монтаж планируем до середины декабря. В преддверии праздников изменим режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий, чтобы создать праздничное настроение у москвичей и гостей столицы", — добавляет заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.