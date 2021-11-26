https://ria.ru/20211126/indiya-1760912245.html
Видеомост Москва – Дели перед визитом В. Путина в Индию
Видеомост Москва – Дели перед визитом В. Путина в Индию - РИА Новости, 26.11.2021
Видеомост Москва – Дели перед визитом В. Путина в Индию
3 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Дели о текущем состоянии российско-индийских отношений и актуальных вопросах международной повестки.
2021-11-26T16:10
2021-11-26T16:10
2021-11-26T16:10
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Задать вопросУчастники в Москве:- Чрезвычайный и Полномочный Посол, вице-президент Российского совета по международным делам Глеб ИВАШЕНЦОВ;- профессор Дипломатической академии МИД России, главный научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Андрей ВОЛОДИН;- доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Борис ВОЛХОНСКИЙ.К разговору приглашен представитель Дипломатической академии МИД России.В Дели:- Чрезвычайный и Полномочный Посол, экс-посол Индии в России, председатель индийского Консультационного совета по национальной безопасности Пунди Шринивасан РАГХАВАН;- профессор Центра европейских исследований Школы международных исследований Университета им. Джавахарлала Неру Гульшан САХДЕВА;- главный редактор издания "Современная индийская политика и экономика", профессор Ашвани МАХАДЖАН.На 6 декабря запланирован визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в Индию. В ходе мероприятия участники обсудят актуальное состояние российско-индийских отношений.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
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анонсы
Видеомост Москва – Дели перед визитом В. Путина в Индию
3 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Дели о текущем состоянии российско-индийских отношений и актуальных вопросах международной повестки.
Участники в Москве:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол, вице-президент Российского совета по международным делам Глеб ИВАШЕНЦОВ;
- профессор Дипломатической академии МИД России, главный научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Андрей ВОЛОДИН;
- доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Борис ВОЛХОНСКИЙ.
К разговору приглашен представитель Дипломатической академии МИД России.
В Дели:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол, экс-посол Индии в России, председатель индийского Консультационного совета по национальной безопасности Пунди Шринивасан РАГХАВАН;
- профессор Центра европейских исследований Школы международных исследований Университета им. Джавахарлала Неру Гульшан САХДЕВА;
- главный редактор издания "Современная индийская политика и экономика", профессор Ашвани МАХАДЖАН.
На 6 декабря запланирован визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в Индию. В ходе мероприятия участники обсудят актуальное состояние российско-индийских отношений.
Трансляция будет доступна на сайте
и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru