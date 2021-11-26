https://ria.ru/20211126/indiya-1760886345.html

Визит Путина в Индию состоится 6 декабря

Визит Путина в Индию состоится 6 декабря - РИА Новости, 26.11.2021

Визит Путина в Индию состоится 6 декабря

Президент России Владимир Путин 6 декабря посетит Индию, где обсудит с премьером страны Нарендрой Моди вопросы развития отношений и международную повестку дня,... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:34

2021-11-26T14:34

2021-11-26T14:37

индия

владимир путин

большая двадцатка

шос

брикс

нарендра моди

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 декабря посетит Индию, где обсудит с премьером страны Нарендрой Моди вопросы развития отношений и международную повестку дня, сообщает пресс-служба Кремля."Шестого декабря состоится визит президента России Владимира Путина в Республику Индию. В ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди предполагается обсудить вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры обменяются мнениями и по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках G20, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

https://ria.ru/20211126/mid-1760845025.html

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2021

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индия, владимир путин, большая двадцатка, шос, брикс, нарендра моди, россия