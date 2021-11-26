https://ria.ru/20211126/indiya-1760886345.html
Визит Путина в Индию состоится 6 декабря
Визит Путина в Индию состоится 6 декабря - РИА Новости, 26.11.2021
Визит Путина в Индию состоится 6 декабря
Президент России Владимир Путин 6 декабря посетит Индию, где обсудит с премьером страны Нарендрой Моди вопросы развития отношений и международную повестку дня,... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:34
2021-11-26T14:34
2021-11-26T14:37
индия
владимир путин
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брикс
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россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 декабря посетит Индию, где обсудит с премьером страны Нарендрой Моди вопросы развития отношений и международную повестку дня, сообщает пресс-служба Кремля."Шестого декабря состоится визит президента России Владимира Путина в Республику Индию. В ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди предполагается обсудить вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры обменяются мнениями и по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках G20, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.
https://ria.ru/20211126/mid-1760845025.html
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индия, владимир путин, большая двадцатка, шос, брикс, нарендра моди, россия
14:34 26.11.2021 (обновлено: 14:37 26.11.2021)
Визит Путина в Индию состоится 6 декабря
Путин 6 декабря посетит Индию, где обсудит развитие отношений и международную повестку