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Индия призвала Россию и Китай к сотрудничеству по Афганистану
Индия призвала Россию и Китай к сотрудничеству по Афганистану - РИА Новости, 26.11.2021
Индия призвала Россию и Китай к сотрудничеству по Афганистану
Россия, Индия и Китай, входящие в формат РИК, должны вместе работать для доставки гуманитарной помощи народу Афганистана, заявил глава МИД Индии Субраманиям... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:26
2021-11-26T12:26
в мире
индия
талибан
китай
москва
совет безопасности оон
рик
субраманиам джайшанкар
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 ноя – РИА Новости. Россия, Индия и Китай, входящие в формат РИК, должны вместе работать для доставки гуманитарной помощи народу Афганистана, заявил глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар."Странам РИК необходимо работать сообща, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи к афганскому народу и без политизации. Странам РИК необходимо координировать соответствующие подходы в отношении угроз терроризма, радикализации, незаконного оборота наркотиков и так далее", - сказал Джайшанкар в ходе очередной встречи глав МИД формата "Россия - Индия - Китай".Он добавил, что будучи ближайшим соседом и давним партнером Афганистана, Индия обеспокоена последними событиями в этой стране и поддерживает инклюзивное и представительное правительство в Афганистане, а также другие положения резолюции 2593 СБ ООН. Джайшанкар также отметил, что с момента вступления в СБ ООН в качестве непостоянного члена в январе этого года Индия активно вносит свой вклад в поиск взаимоприемлемых решений международных и региональных проблем."Мы считаем, что многополярный и сбалансированный мир, основанный на суверенном равенстве наций и уважении международного права и современных реалий, требует реформированной многосторонности", - сказал глава МИД Индии.Джайшанкар добавил, что "пандемия COVID продемонстрировала взаимозависимость взаимосвязанного мира" и отметил необходимость "своевременного, прозрачного, эффективного и недискриминационного международного реагирования на глобальные вызовы в области здравоохранения, включая пандемии".Он также отметил "неизменную приверженность Индии ускорению более тесного диалога и сотрудничества между тремя крупнейшими странами Евразийского региона в рамках механизма РИК"."Я считаю, что наше сотрудничество в таких областях, как торговля, инвестиции, здравоохранение, образование, наука и техника, политика и так далее, могло бы внести значительный вклад в глобальный рост, мир и стабильность. Это соответствовало бы нашему общему идеалу признания мира как семьи. Наш подход к глобальному развитию должен быть ориентирован на человека и никого не оставлять позади", - сказал глава МИД Индии.По итогам встречи Джайшанкар передаст председательство в объединении РИК (Россия, Индия, КНР) на следующий год министру иностранных дел Китая. Индия взяла на себя председательство в РИК после последней встречи министров иностранных дел объединения в Москве в сентябре 2020 года.В начале августа талибы (движение находится под санкциями ООН за терроризм) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, который отвечал за внешнюю политику во время первого правления "Талибана*".*Движение находится по санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, индия, талибан, китай, москва, совет безопасности оон, рик, субраманиам джайшанкар, россия, мохаммад хасан ахунд
12:26 26.11.2021
 
Индия призвала Россию и Китай к сотрудничеству по Афганистану

МИД Индии: Россия, Индия и Китай должны вместе работать для помощи народу Афганистана

© РИА Новости / POOL/Александр Щербак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Республики Индии Субраманиян Джайшанкар
Министр иностранных дел Республики Индии Субраманиян Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 ноя – РИА Новости. Россия, Индия и Китай, входящие в формат РИК, должны вместе работать для доставки гуманитарной помощи народу Афганистана, заявил глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар.
"Странам РИК необходимо работать сообща, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи к афганскому народу и без политизации. Странам РИК необходимо координировать соответствующие подходы в отношении угроз терроризма, радикализации, незаконного оборота наркотиков и так далее", - сказал Джайшанкар в ходе очередной встречи глав МИД формата "Россия - Индия - Китай".
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Он добавил, что будучи ближайшим соседом и давним партнером Афганистана, Индия обеспокоена последними событиями в этой стране и поддерживает инклюзивное и представительное правительство в Афганистане, а также другие положения резолюции 2593 СБ ООН. Джайшанкар также отметил, что с момента вступления в СБ ООН в качестве непостоянного члена в январе этого года Индия активно вносит свой вклад в поиск взаимоприемлемых решений международных и региональных проблем.
"Мы считаем, что многополярный и сбалансированный мир, основанный на суверенном равенстве наций и уважении международного права и современных реалий, требует реформированной многосторонности", - сказал глава МИД Индии.
Джайшанкар добавил, что "пандемия COVID продемонстрировала взаимозависимость взаимосвязанного мира" и отметил необходимость "своевременного, прозрачного, эффективного и недискриминационного международного реагирования на глобальные вызовы в области здравоохранения, включая пандемии".
Он также отметил "неизменную приверженность Индии ускорению более тесного диалога и сотрудничества между тремя крупнейшими странами Евразийского региона в рамках механизма РИК".
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"Я считаю, что наше сотрудничество в таких областях, как торговля, инвестиции, здравоохранение, образование, наука и техника, политика и так далее, могло бы внести значительный вклад в глобальный рост, мир и стабильность. Это соответствовало бы нашему общему идеалу признания мира как семьи. Наш подход к глобальному развитию должен быть ориентирован на человека и никого не оставлять позади", - сказал глава МИД Индии.
По итогам встречи Джайшанкар передаст председательство в объединении РИК (Россия, Индия, КНР) на следующий год министру иностранных дел Китая. Индия взяла на себя председательство в РИК после последней встречи министров иностранных дел объединения в Москве в сентябре 2020 года.
В начале августа талибы (движение находится под санкциями ООН за терроризм) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, который отвечал за внешнюю политику во время первого правления "Талибана*".
*Движение находится по санкциями ООН за террористическую деятельность
 
В миреИндияТалибанКитайМоскваСовет Безопасности ООНРИКСубраманиам ДжайшанкарРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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