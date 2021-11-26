https://ria.ru/20211126/immunitet-1760885986.html
Голикова перечислила регионы с коллективным иммунитетом выше 70 процентов
Голикова перечислила регионы с коллективным иммунитетом выше 70 процентов - РИА Новости, 26.11.2021
Голикова перечислила регионы с коллективным иммунитетом выше 70 процентов
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала шесть субъектов РФ, где коллективный иммунитет к COVID-19 превышает 70% - это Москва и Московская область, Карелия,... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:34
2021-11-26T14:34
2021-11-26T14:34
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала шесть субъектов РФ, где коллективный иммунитет к COVID-19 превышает 70% - это Москва и Московская область, Карелия, Севастополь, Тува и Чукотка."У нас есть регионы-лидеры, где этот показатель (коллективного иммунитета - ред.) выше 70%. Это Севастополь, Чукотка, Тыва, Московская область и Москва, Карелия. Призываем другие субъекты подтягиваться к этим субъектам и в целом стремиться к цифре 80%", - приводят ее слова в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Голикова также напомнила россиянам о важности не только вакцинации, но и своевременной ревакцинации. "Сейчас есть все возможности, чтобы сделать бесплатно прививку, провести новогодние праздники спокойно и не дать болезни нарушить ваши планы", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20211119/immunitet-1759813157.html
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Голикова перечислила регионы с коллективным иммунитетом выше 70 процентов
Вице-премьер Голикова: в шести регионах коллективный иммунитет выше 70 процентов