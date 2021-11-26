https://ria.ru/20211126/immunitet-1760885377.html

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 51,8%

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 51,8% - РИА Новости, 26.11.2021

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 51,8%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России сейчас составляет 51,8%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:33

2021-11-26T14:33

2021-11-26T14:33

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здоровье - общество

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России сейчас составляет 51,8%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Уровень коллективного иммунитета в России составляет 51,8%", - говорится в сообщении.Неделей ранее этот показатель составлял 50,2%.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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