В Берлине опровергли слова Лукашенко о готовности ФРГ принять мигрантов
В Берлине опровергли слова Лукашенко о готовности Германии принять мигрантов с границы
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
БЕРЛИН, 26 ноя – РИА Новости. В Берлине опровергли слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности ФРГ принять мигрантов с границы, так как это якобы "небольшая нагрузка".
Ранее Лукашенко обратился к руководству Польши с просьбой пропустить беженцев, находящихся на границе двух стран, в ФРГ, так как "это небольшая нагрузка для Германии". Таким образом проблема "кризиса на границе" будет решена, добавил он во время посещения в пятницу логистического центра у границы с Польшей, где расположены ближневосточные мигранты, стремящиеся через белорусскую территорию попасть в страны ЕС.
"Хотел бы опровергнуть кое-что, что я сейчас читаю в новостных лентах агентств. Есть сообщение dpa, согласно которому Лукашенко сегодня на границе с Польшей сказал, что две тысячи человек – это небольшая нагрузка для Германии и что канцлер (ФРГ Ангела) Меркель "согласна принять этих людей в Германии". От имени канцлера и федерального правительство хочу ясно заявить, что это заявление неверно, оно неверно уже несколько дней, когда господин Лукашенко и затем его пресс-секретарь уже делали его. Это не соответствует действительности", - заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Он добавил, что в ситуации с миграционным кризисом "речь не идет о двухстороннем, немецко-белорусском вопросе, но о вызове с гибридными средствами, который направлен Белоруссией против ЕС".
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".