https://ria.ru/20211126/granitsa-1760897524.html

В Берлине опровергли слова Лукашенко о готовности ФРГ принять мигрантов

В Берлине опровергли слова Лукашенко о готовности ФРГ принять мигрантов - РИА Новости, 26.11.2021

В Берлине опровергли слова Лукашенко о готовности ФРГ принять мигрантов

В Берлине опровергли слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности ФРГ принять мигрантов с границы, так как это якобы "небольшая нагрузка". РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:09

2021-11-26T15:09

2021-11-26T15:09

в мире

берлин (город)

белоруссия

минск

александр лукашенко

здоровье - общество

штеффен зайберт

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БЕРЛИН, 26 ноя – РИА Новости. В Берлине опровергли слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности ФРГ принять мигрантов с границы, так как это якобы "небольшая нагрузка".Ранее Лукашенко обратился к руководству Польши с просьбой пропустить беженцев, находящихся на границе двух стран, в ФРГ, так как "это небольшая нагрузка для Германии". Таким образом проблема "кризиса на границе" будет решена, добавил он во время посещения в пятницу логистического центра у границы с Польшей, где расположены ближневосточные мигранты, стремящиеся через белорусскую территорию попасть в страны ЕС."Хотел бы опровергнуть кое-что, что я сейчас читаю в новостных лентах агентств. Есть сообщение dpa, согласно которому Лукашенко сегодня на границе с Польшей сказал, что две тысячи человек – это небольшая нагрузка для Германии и что канцлер (ФРГ Ангела) Меркель "согласна принять этих людей в Германии". От имени канцлера и федерального правительство хочу ясно заявить, что это заявление неверно, оно неверно уже несколько дней, когда господин Лукашенко и затем его пресс-секретарь уже делали его. Это не соответствует действительности", - заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.Он добавил, что в ситуации с миграционным кризисом "речь не идет о двухстороннем, немецко-белорусском вопросе, но о вызове с гибридными средствами, который направлен Белоруссией против ЕС".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211126/migranty-1760895478.html

берлин (город)

белоруссия

минск

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в мире, берлин (город), белоруссия, минск, александр лукашенко, здоровье - общество, штеффен зайберт, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии