https://ria.ru/20211126/granitsa-1760875366.html

В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в эскалации обстановки на границе

В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в эскалации обстановки на границе - РИА Новости, 26.11.2021

В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в эскалации обстановки на границе

Соседние с Белоруссией страны ЕС продолжают действия, направленные на эскалацию обстановки на границе, заявил помощник министра обороны по идеологической работе РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:57

2021-11-26T13:57

2021-11-26T14:17

в мире

министерство обороны белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Соседние с Белоруссией страны ЕС продолжают действия, направленные на эскалацию обстановки на границе, заявил помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах, начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии, генерал-майор Леонид Касинский."Мы продолжаем детально оценивать ситуацию, складывающуюся вокруг наших границ, связанную с развертыванием военной активности Польши и стран Прибалтики. К сожалению, позитивных шагов наших соседей в этом плане мы отметить не можем. Наряду с уже ранее озвученными недружественными шагами по развертыванию войск и инфраструктуры, позволяющими в короткие сроки значительно нарастить боевой состав и создать группировки, мы отмечаем дальнейшие действия наших соседей, направленные на эскалацию обстановки", - приводит слова Касинского Telegram-канал минобороны.По его словам, идут подготовительные мероприятия для прибытия на белорусско-польскую границу иностранных военных контингентов. Так, отмечено прибытие военнослужащих Эстонии, в задачи которых будут входить, в том числе, мероприятия по подготовке рокадных дорог."Как связан миграционный кризис с данными инженерными мероприятиями, непонятно, от слова совсем. Говоря военными терминами, данные мероприятия входят в перечень мероприятий заблаговременной подготовки к ведению боевых действий и предназначены для осуществления ускоренной переброски войск вдоль государственной границы Республики Беларусь", - отметил помощник министра.Он добавил, что отмечена военная активность и со стороны Литвы и Украины. "На литовском направлении сосредоточено около 4 тысяч военнослужащих. На южном направлении силовыми ведомствами Украины проводится специальная операция под кодовым названием "Полесье". Спланированы мероприятия по внеплановым сборам с военнослужащими запаса", - отметил Касинский.По его словам, в течение недели отмечены полеты стратегической разведывательной авиации США, самолетов радиоэлектронной разведки, самолетов разведки наземных целей типа Джистарс ВВС США, а также разведывательно-ударной беспилотной авиации. Все полеты проводятся на минимальном удалении от Государственной границы от 20 до 35 километров."В связи с нарастанием полетов авиации НАТО у границ Республики Беларусь и в целях предотвращения нарушения государственной границы, военным ведомством принято решение о совместном патрулировании воздушного пространства смешанными тактическими группами самолетов СУ-30СМ Российской Федерации и Республики Беларусь. Вооруженные Силы Республики Беларусь, усиливая мероприятия по разведке, занимаются в плановом режиме повседневной деятельности. Созданная система реагирования на подобные вызовы позволяет нам в кратчайшие сроки, при необходимости, создать группировки войск на любом направлении. Как самостоятельно, так и совместно со стратегическим союзником – Российской Федерацией", - заявил помощник министра.

https://radiosputnik.ria.ru/20211125/polsha-1760732197.html

https://ria.ru/20211126/granitsa-1760846700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, министерство обороны белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии