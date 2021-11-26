https://ria.ru/20211126/granitsa-1760846700.html
Лукашенко прибыл на границу с Польшей
Лукашенко прибыл на границу с Польшей - РИА Новости, 26.11.2021
Лукашенко прибыл на границу с Польшей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в транспортно-логистический центр у пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:43
2021-11-26T11:43
2021-11-26T13:20
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александр лукашенко
министерство обороны белоруссии
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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 26 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в транспортно-логистический центр у пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей, передает корреспондент РИА Новости.Там он ознакомился с условиями размещения мигрантов, организацией питания, обеспечением противопожарной безопасности, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов. Мигранты встретили Лукашенко аплодисментами. Белорусский лидер отметил, что в Минске понимают беженцев, и пообещал не играть на их судьбах.Кроме того, Лукашенко обратился к народам Польши и Германии с призывом помочь в ситуации с мигрантами."Руководство Польши обезумело, оно потеряло реальность. Уважаемые поляки, образумьте своих политиков", — сказал он.Сейчас, по оценкам главы государства, помимо двух тысяч человек в транспортно-логистическом центре, в Белоруссии насчитывается еще около трех тысяч мигрантов. Лукашенко отметил, что власти республики помогут вернуться на родину тем, кто этого захочет, но насильно заставлять не будут, как не будут никого ловить и задерживать.Летом на границе Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами увеличился поток беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, пытающихся попасть в Западную Европу. Ситуация обострилась в начале ноября, когда у кордона собрались около двух тысяч человек. Они разбили стихийный лагерь и несколько раз пробовали прорваться через границу, но в Польше их попытки пресекали, в том числе с помощью светошумовых гранат, водомета и слезоточивого газа.Польские власти обвинили Минск в миграционном кризисе и усилили охрану границ, стянули туда военных. Белоруссия отвергает все обвинения, заявляя, что Польша, выдворяя мигрантов, искусственно нагнетает ситуацию.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760848598_190:0:1729:1154_1920x0_80_0_0_413ecb88d5d3f40423868967dbe9feb8.jpg
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-26T11:43
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, белоруссия, минск, польша, нато, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии
11:43 26.11.2021 (обновлено: 13:20 26.11.2021)
Лукашенко прибыл на границу с Польшей
Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в центр на границе с Польшей, где находятся мигранты
КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 26 ноя — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
прибыл в транспортно-логистический центр у пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей, передает корреспондент РИА Новости.
Там он ознакомился с условиями размещения мигрантов, организацией питания, обеспечением противопожарной безопасности, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов. Мигранты встретили Лукашенко аплодисментами.
Белорусский лидер отметил, что в Минске понимают беженцев, и пообещал не играть на их судьбах.
"Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то", — передает слова президента Sputnik Беларусь
.
Кроме того, Лукашенко обратился к народам Польши и Германии с призывом помочь в ситуации с мигрантами.
"Руководство Польши обезумело, оно потеряло реальность. Уважаемые поляки, образумьте своих политиков", — сказал он.
Сейчас, по оценкам главы государства, помимо двух тысяч человек в транспортно-логистическом центре, в Белоруссии насчитывается еще около трех тысяч мигрантов. Лукашенко отметил, что власти республики помогут вернуться на родину тем, кто этого захочет, но насильно заставлять не будут, как не будут никого ловить и задерживать.
Летом на границе Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами увеличился поток беженцев с Ближнего Востока
и из Северной Африки
, пытающихся попасть в Западную Европу
. Ситуация обострилась в начале ноября, когда у кордона собрались около двух тысяч человек. Они разбили стихийный лагерь и несколько раз пробовали прорваться через границу, но в Польше их попытки пресекали, в том числе с помощью светошумовых гранат, водомета и слезоточивого газа.
Польские власти обвинили Минск
в миграционном кризисе и усилили охрану границ, стянули туда военных. Белоруссия отвергает все обвинения, заявляя, что Польша, выдворяя мигрантов, искусственно нагнетает ситуацию.