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Лукашенко прибыл на границу с Польшей

Лукашенко прибыл на границу с Польшей - РИА Новости, 26.11.2021

Лукашенко прибыл на границу с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в транспортно-логистический центр у пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T11:43

2021-11-26T11:43

2021-11-26T13:20

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александр лукашенко

министерство обороны белоруссии

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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 26 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в транспортно-логистический центр у пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей, передает корреспондент РИА Новости.Там он ознакомился с условиями размещения мигрантов, организацией питания, обеспечением противопожарной безопасности, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов. Мигранты встретили Лукашенко аплодисментами. Белорусский лидер отметил, что в Минске понимают беженцев, и пообещал не играть на их судьбах.Кроме того, Лукашенко обратился к народам Польши и Германии с призывом помочь в ситуации с мигрантами."Руководство Польши обезумело, оно потеряло реальность. Уважаемые поляки, образумьте своих политиков", — сказал он.Сейчас, по оценкам главы государства, помимо двух тысяч человек в транспортно-логистическом центре, в Белоруссии насчитывается еще около трех тысяч мигрантов. Лукашенко отметил, что власти республики помогут вернуться на родину тем, кто этого захочет, но насильно заставлять не будут, как не будут никого ловить и задерживать.Летом на границе Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами увеличился поток беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, пытающихся попасть в Западную Европу. Ситуация обострилась в начале ноября, когда у кордона собрались около двух тысяч человек. Они разбили стихийный лагерь и несколько раз пробовали прорваться через границу, но в Польше их попытки пресекали, в том числе с помощью светошумовых гранат, водомета и слезоточивого газа.Польские власти обвинили Минск в миграционном кризисе и усилили охрану границ, стянули туда военных. Белоруссия отвергает все обвинения, заявляя, что Польша, выдворяя мигрантов, искусственно нагнетает ситуацию.

белоруссия

минск

польша

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-26T11:43 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, польша, нато, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии