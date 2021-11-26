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Лукашенко прибыл на границу с Польшей
Лукашенко прибыл на границу с Польшей - РИА Новости, 26.11.2021
Лукашенко прибыл на границу с Польшей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в транспортно-логистический центр у пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:43
2021-11-26T13:20
в мире
белоруссия
минск
польша
нато
александр лукашенко
министерство обороны белоруссии
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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 26 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в транспортно-логистический центр у пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей, передает корреспондент РИА Новости.Там он ознакомился с условиями размещения мигрантов, организацией питания, обеспечением противопожарной безопасности, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов. Мигранты встретили Лукашенко аплодисментами. Белорусский лидер отметил, что в Минске понимают беженцев, и пообещал не играть на их судьбах.Кроме того, Лукашенко обратился к народам Польши и Германии с призывом помочь в ситуации с мигрантами."Руководство Польши обезумело, оно потеряло реальность. Уважаемые поляки, образумьте своих политиков", — сказал он.Сейчас, по оценкам главы государства, помимо двух тысяч человек в транспортно-логистическом центре, в Белоруссии насчитывается еще около трех тысяч мигрантов. Лукашенко отметил, что власти республики помогут вернуться на родину тем, кто этого захочет, но насильно заставлять не будут, как не будут никого ловить и задерживать.Летом на границе Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами увеличился поток беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, пытающихся попасть в Западную Европу. Ситуация обострилась в начале ноября, когда у кордона собрались около двух тысяч человек. Они разбили стихийный лагерь и несколько раз пробовали прорваться через границу, но в Польше их попытки пресекали, в том числе с помощью светошумовых гранат, водомета и слезоточивого газа.Польские власти обвинили Минск в миграционном кризисе и усилили охрану границ, стянули туда военных. Белоруссия отвергает все обвинения, заявляя, что Польша, выдворяя мигрантов, искусственно нагнетает ситуацию.
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, минск, польша, нато, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии
11:43 26.11.2021 (обновлено: 13:20 26.11.2021)
 
Лукашенко прибыл на границу с Польшей

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в центр на границе с Польшей, где находятся мигранты

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения лагеря мигрантов с Ближнего Востока, оборудованного в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения лагеря мигрантов с Ближнего Востока, оборудованного в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 26 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в транспортно-логистический центр у пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей, передает корреспондент РИА Новости.
Там он ознакомился с условиями размещения мигрантов, организацией питания, обеспечением противопожарной безопасности, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов. Мигранты встретили Лукашенко аплодисментами.
Белорусский лидер отметил, что в Минске понимают беженцев, и пообещал не играть на их судьбах.
"Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то", — передает слова президента Sputnik Беларусь.
Кроме того, Лукашенко обратился к народам Польши и Германии с призывом помочь в ситуации с мигрантами.
"Руководство Польши обезумело, оно потеряло реальность. Уважаемые поляки, образумьте своих политиков", — сказал он.
Сейчас, по оценкам главы государства, помимо двух тысяч человек в транспортно-логистическом центре, в Белоруссии насчитывается еще около трех тысяч мигрантов. Лукашенко отметил, что власти республики помогут вернуться на родину тем, кто этого захочет, но насильно заставлять не будут, как не будут никого ловить и задерживать.
Летом на границе Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами увеличился поток беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, пытающихся попасть в Западную Европу. Ситуация обострилась в начале ноября, когда у кордона собрались около двух тысяч человек. Они разбили стихийный лагерь и несколько раз пробовали прорваться через границу, но в Польше их попытки пресекали, в том числе с помощью светошумовых гранат, водомета и слезоточивого газа.
Польские власти обвинили Минск в миграционном кризисе и усилили охрану границ, стянули туда военных. Белоруссия отвергает все обвинения, заявляя, что Польша, выдворяя мигрантов, искусственно нагнетает ситуацию.
 
В миреБелоруссияМинскПольшаНАТОАлександр ЛукашенкоМинистерство обороны Белоруссии
 
 
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