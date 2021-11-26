https://ria.ru/20211126/gosduma-1760910416.html

В Госдуме не исключили изъятия авто у дорожных лихачей

В Госдуме не исключили изъятия авто у дорожных лихачей - РИА Новости, 26.11.2021

В Госдуме не исключили изъятия авто у дорожных лихачей

Глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев не исключил, что разрабатываемый законопроект об ужесточении наказания лихачей на РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:04

2021-11-26T16:04

2021-11-26T16:04

общество

вячеслав володин

госдума рф

авто

василий пискарев

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев не исключил, что разрабатываемый законопроект об ужесточении наказания лихачей на дорогах будет предусматривать изъятие авто для возмещения материального ущерба пострадавшим."Есть случаи, когда водителей привлекали (к ответственности) по 400-500 раз. Они демонстративно показывают всем, что закон не работает... Надо вносить изменения в закон, в уголовный закон, что эти действия должны быть уголовно-наказуемыми, срок, лишение свободы, машина должна уйти на погашение долгов по возмещению материального ущерба", - сказал Пискарев журналистам.Пискарев подчеркнул, что работа по законопроекту об ужесточении наказания для дорожных лихачей почти завершена.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об ужесточении наказания для лихачей может быть подготовлен и рассмотрен депутатами уже в декабре. В частности, он может вводить уголовную ответственность для неоднократных нарушителей ПДД, создавших опасность для жизни людей.

https://ria.ru/20211124/blogery-1760509073.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф, авто, василий пискарев