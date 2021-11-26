https://ria.ru/20211126/gosduma-1760832401.html
В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете фильмов со сценами насилия
В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете фильмов со сценами насилия - РИА Новости, 26.11.2021
В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете фильмов со сценами насилия
Законопроект о запрете показа и пропаганды кинофильмов со сценами насилия и нетрадиционных отношений внесут в Госдуму в весеннюю сессию, заявила РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:25
2021-11-26T10:25
2021-11-26T10:52
госдума рф
виталий милонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Законопроект о запрете показа и пропаганды кинофильмов со сценами насилия и нетрадиционных отношений внесут в Госдуму в весеннюю сессию, заявила РИА Новости глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил РИА Новости, что в комитете уже начали работу над проектом, запрещающим показ фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений.
https://radiosputnik.ria.ru/20211125/netflix-1760692626.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adaa87d5f579a4c51f6ccafb16797065.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, виталий милонов
10:25 26.11.2021 (обновлено: 10:52 26.11.2021)
В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете фильмов со сценами насилия
Законопроект о запрете показа фильмов со сценами насилия внесут в Госдуму