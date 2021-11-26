https://ria.ru/20211126/gosduma-1760832401.html

В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете фильмов со сценами насилия

В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете фильмов со сценами насилия - РИА Новости, 26.11.2021

В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете фильмов со сценами насилия

Законопроект о запрете показа и пропаганды кинофильмов со сценами насилия и нетрадиционных отношений внесут в Госдуму в весеннюю сессию, заявила РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:25

2021-11-26T10:25

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госдума рф

виталий милонов

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Законопроект о запрете показа и пропаганды кинофильмов со сценами насилия и нетрадиционных отношений внесут в Госдуму в весеннюю сессию, заявила РИА Новости глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил РИА Новости, что в комитете уже начали работу над проектом, запрещающим показ фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений.

https://radiosputnik.ria.ru/20211125/netflix-1760692626.html

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2021

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госдума рф, виталий милонов