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В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете фильмов со сценами насилия
В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете фильмов со сценами насилия - РИА Новости, 26.11.2021
В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете фильмов со сценами насилия
Законопроект о запрете показа и пропаганды кинофильмов со сценами насилия и нетрадиционных отношений внесут в Госдуму в весеннюю сессию, заявила РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:25
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госдума рф
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Законопроект о запрете показа и пропаганды кинофильмов со сценами насилия и нетрадиционных отношений внесут в Госдуму в весеннюю сессию, заявила РИА Новости глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил РИА Новости, что в комитете уже начали работу над проектом, запрещающим показ фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений.
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госдума рф, виталий милонов
10:25 26.11.2021 (обновлено: 10:52 26.11.2021)
 
В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете фильмов со сценами насилия

Законопроект о запрете показа фильмов со сценами насилия внесут в Госдуму

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Законопроект о запрете показа и пропаганды кинофильмов со сценами насилия и нетрадиционных отношений внесут в Госдуму в весеннюю сессию, заявила РИА Новости глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
"Мы считает, что СМИ и правоохранительные органы тоже должны участвовать в защите детей от воздействия такой негативной информации. Внесем на рассмотрение в весеннюю сессию", - сказала Останина, отвечая на вопрос, когда законопроект о запрете показа и пропаганды фильмов со сценами нетрадиционных отношений и насилия планируют внести в Госдуму.
Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил РИА Новости, что в комитете уже начали работу над проектом, запрещающим показ фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений.
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