https://ria.ru/20211126/gosdep-1760962762.html
Госдеп прокомментировал заявления Зеленского про госпереворот
Госдеп прокомментировал заявления Зеленского про госпереворот - РИА Новости, 26.11.2021
Госдеп прокомментировал заявления Зеленского про госпереворот
США ждут дополнительной информации в контексте заявлений президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся в его стране перевороте, сообщили в... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T19:26
2021-11-26T19:26
2021-11-26T19:26
в мире
сша
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ce5c10cf6d6e47747483082dfb27b9.jpg
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. США ждут дополнительной информации в контексте заявлений президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся в его стране перевороте, сообщили в госдепе."Что мы слышали сегодня утром - мы в курсе. Мы на связи с украинским правительством, чтобы обсудить это. Мы работаем над тем, чтобы получить дополнительную информацию", - сказал представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.
https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760944854.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4fa88125d80ec47bb97eb6fbc627ef77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир зеленский
Госдеп прокомментировал заявления Зеленского про госпереворот
Госдеп: США в курсе заявлений Зеленского о якобы готовящемся перевороте