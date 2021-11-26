https://ria.ru/20211126/gosdep-1760962762.html

Госдеп прокомментировал заявления Зеленского про госпереворот

Госдеп прокомментировал заявления Зеленского про госпереворот - РИА Новости, 26.11.2021

Госдеп прокомментировал заявления Зеленского про госпереворот

США ждут дополнительной информации в контексте заявлений президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся в его стране перевороте, сообщили в... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T19:26

2021-11-26T19:26

2021-11-26T19:26

в мире

сша

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. США ждут дополнительной информации в контексте заявлений президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся в его стране перевороте, сообщили в госдепе."Что мы слышали сегодня утром - мы в курсе. Мы на связи с украинским правительством, чтобы обсудить это. Мы работаем над тем, чтобы получить дополнительную информацию", - сказал представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.

https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760944854.html

сша

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2021

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в мире, сша, владимир зеленский