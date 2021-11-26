https://ria.ru/20211126/gornyaki-1760954724.html
Трагедия на шахте "Листвяжная", или Как погибли кузбасские горняки
Трагедия на шахте "Листвяжная", или Как погибли кузбасские горняки - РИА Новости, 26.11.2021
Трагедия на шахте "Листвяжная", или Как погибли кузбасские горняки
Трагедия на шахте "Листвяжная" случилась утром 25 ноября. В месте, где работали 285 человек, началось задымление. Большинство шахтеров смогли выбраться, но 46 горняков остались под землей. На помощь им были направлены спасатели, но вскоре из-за угрозы взрыва их пришлось отозвать.
2021-11-26T18:48
2021-11-26T18:48
2021-11-26T18:48
видео
шахтеры
кузбасс (кемерово)
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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В результате трагедии погиб 51 человек. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Трагедия на шахте "Листвяжная", или Как погибли кузбасские горняки
Трагедия на шахте "Листвяжная" случилась утром 25 ноября. В месте, где работали 285 человек, началось задымление. Большинство шахтеров смогли выбраться, но 46 горняков остались под землей. На помощь им были направлены спасатели, но вскоре из-за угрозы взрыва их пришлось отозвать. В результате трагедии погиб 51 человек. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
2021-11-26T18:48
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, шахтеры, кузбасс (кемерово), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, видео
Трагедия на шахте "Листвяжная", или Как погибли кузбасские горняки
Трагедия на шахте "Листвяжная" случилась утром 25 ноября. В месте, где работали 285 человек, началось задымление. Большинство шахтеров смогли выбраться, но 46 горняков остались под землей. На помощь им были направлены спасатели, но вскоре из-за угрозы взрыва их пришлось отозвать.
2021-11-26T18:48
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PT2M11S
Трагедия на шахте "Листвяжная", или Как погибли кузбасские горняки
Трагедия на шахте "Листвяжная" случилась утром 25 ноября. В месте, где работали 285 человек, началось задымление. Большинство шахтеров смогли выбраться, но 46 горняков остались под землей. На помощь им были направлены спасатели, но вскоре из-за угрозы взрыва их пришлось отозвать.
В результате трагедии погиб 51 человек. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.