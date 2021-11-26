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Трагедия на шахте "Листвяжная", или Как погибли кузбасские горняки

Трагедия на шахте "Листвяжная", или Как погибли кузбасские горняки - РИА Новости, 26.11.2021

Трагедия на шахте "Листвяжная", или Как погибли кузбасские горняки

Трагедия на шахте "Листвяжная" случилась утром 25 ноября. В месте, где работали 285 человек, началось задымление. Большинство шахтеров смогли выбраться, но 46 горняков остались под землей. На помощь им были направлены спасатели, но вскоре из-за угрозы взрыва их пришлось отозвать.

2021-11-26T18:48

2021-11-26T18:48

2021-11-26T18:48

видео

шахтеры

кузбасс (кемерово)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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В результате трагедии погиб 51 человек. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трагедия на шахте "Листвяжная", или Как погибли кузбасские горняки Трагедия на шахте "Листвяжная" случилась утром 25 ноября. В месте, где работали 285 человек, началось задымление. Большинство шахтеров смогли выбраться, но 46 горняков остались под землей. На помощь им были направлены спасатели, но вскоре из-за угрозы взрыва их пришлось отозвать. В результате трагедии погиб 51 человек. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. 2021-11-26T18:48 true PT2M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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