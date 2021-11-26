15:46 26.11.2021 (обновлено: 15:53 26.11.2021)
В Германии назвали антироссийские санкции ценой за ситуацию на Украине
Правительство Германии: санкции против России стали ценой за подрыв независимости Украины
БЕРЛИН, 26 ноя – РИА Новости. Подрыв независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины будет иметь высокую цену, в прошлые годы это были санкции и ухудшение политического климата между ЕС и РФ, заявил, отвечая на вопросы прессы на брифинге в Берлине, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
Ранее на пресс-конференции в Берлине врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что не хотела бы вдаваться в спекуляции по вопросу о новых санкциях против России в связи с конфликтом в Донбассе, однако "каждая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины имела бы высокую цену". В ходе состоявшегося затем телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Меркель подчеркнула, что поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и их подрыв "не останется без последствий", говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.
"Можно видеть по прошлым годам, что стало ценой, которую было нужно, так сказать, заплатить: европейские санкции. Это цена, когда, конечно, и политический климат между ЕС и Россией явственно ухудшился в эти годы со времени аннексии Крыма. Я сейчас не хочу говорить спекулятивно, я хочу сказать о том, что мы озабочены, что это разочаровывает, что не дошло до этой встречи министров иностранных дел "нормандского формата", и это связано с позицией России. Однако, несмотря на это, необходимо и в дальнейшем искать диалога", - сказал Зайберт.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. . Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".