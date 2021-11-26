https://ria.ru/20211126/germaniya-1760905243.html

В Германии назвали антироссийские санкции ценой за ситуацию на Украине

В Германии назвали антироссийские санкции ценой за ситуацию на Украине - РИА Новости, 26.11.2021

В Германии назвали антироссийские санкции ценой за ситуацию на Украине

Подрыв независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины будет иметь высокую цену, в прошлые годы это были санкции и ухудшение политического... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:46

2021-11-26T15:46

2021-11-26T15:53

в мире

украина

оон

севастополь

республика крым

германия

дмитрий песков

ангела меркель

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БЕРЛИН, 26 ноя – РИА Новости. Подрыв независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины будет иметь высокую цену, в прошлые годы это были санкции и ухудшение политического климата между ЕС и РФ, заявил, отвечая на вопросы прессы на брифинге в Берлине, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.Ранее на пресс-конференции в Берлине врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что не хотела бы вдаваться в спекуляции по вопросу о новых санкциях против России в связи с конфликтом в Донбассе, однако "каждая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины имела бы высокую цену". В ходе состоявшегося затем телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Меркель подчеркнула, что поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и их подрыв "не останется без последствий", говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ."Можно видеть по прошлым годам, что стало ценой, которую было нужно, так сказать, заплатить: европейские санкции. Это цена, когда, конечно, и политический климат между ЕС и Россией явственно ухудшился в эти годы со времени аннексии Крыма. Я сейчас не хочу говорить спекулятивно, я хочу сказать о том, что мы озабочены, что это разочаровывает, что не дошло до этой встречи министров иностранных дел "нормандского формата", и это связано с позицией России. Однако, несмотря на это, необходимо и в дальнейшем искать диалога", - сказал Зайберт.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. . Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211126/potok-1760814233.html

https://ria.ru/20211126/prebroska-1760821818.html

украина

севастополь

республика крым

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, оон, севастополь, республика крым, германия, дмитрий песков, ангела меркель, владимир зеленский, россия