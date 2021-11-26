https://ria.ru/20211126/gaz-1760957127.html

"Газпром" получил от Молдавии долг по текущим платежам

"Газпром" получил от Молдавии долг по текущим платежам - РИА Новости, 26.11.2021

"Газпром" получил от Молдавии долг по текущим платежам

"Газпром" получил от Молдавии долг по текущим платежам, проблема снята, заявил журналистам представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T18:58

2021-11-26T18:58

2021-11-26T19:43

экономика

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газпром

молдовагаз

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Газпром" получил от Молдавии долг по текущим платежам, проблема снята, заявил журналистам представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.При этом он отметил, что компания имела все основания прекратить поставки газа, но проявила добрую волю, дав Молдавии отсрочку."Молдова расплатилась по текущим платежам. "Газпром" проявил добрую волю и дал отсрочку, хотя имел все основания прекратить поставки. Проблема снята", - сказал Куприянов.Также "Газпром" видит системные проблемы в энергетической сфере Молдавии и опасается повторения неплатежей за поставляемый газ, рассчитывает, что в стране предпримут меры для нормализации ситуации, заявил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов."Сам факт, что для расчетов за газ потребовались бюджетные средства, сигнализирует о системных проблемах в энергетической сфере Молдовы. А значит, кризис неплатежей может повториться. Мы рассчитываем, что молдавская сторона предпримет исчерпывающие меры для нормализации ситуации и обеспечит стабильное выполнение контрактных обязательств перед "Газпромом" в полном объеме", - сказал Куприянов.Ранее в пятницу пресс-служба "Молдовагаза" сообщила, что Молдавия погасила задолженность перед "Газпромом" в 74 миллиона долларов."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров "голубого топлива", тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов."Газпром" заявил, что с учётом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, если будет обеспечена своевременная 100% оплата текущих платежей. Вместе с тем, 22 ноября очередной платеж за газ перечислен не был, и "Газпром" уведомил Кишинев, что через 48 часов остановит поставки. Позже, по просьбе молдавского кабмина, Молдавия получила отсрочку на двое суток.Правительство республики в пятницу одобрило перевод 1,33 миллиарда леев (75 миллионов долларов) от предприятия Energocom компании "Молдовагаз" в обмен на погашение долга госпредприятия "Термоэлектрика". Эти средства "Молдовагаз" использовал, чтобы погасить задолженность перед "Газпромом".

https://ria.ru/20211117/sandu-1759558716.html

https://ria.ru/20211109/moldaviya-1758233970.html

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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз