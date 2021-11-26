https://ria.ru/20211126/gaz-1760902951.html

Исламабад прокомментировал возможное расширение "Пакистанского потока"

Исламабад прокомментировал возможное расширение "Пакистанского потока" - РИА Новости, 26.11.2021

Исламабад прокомментировал возможное расширение "Пакистанского потока"

Исламабад не исключает, что в будущем может быть проложена вторая и третья нитки газопровода "Пакистанский поток", заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:36

2021-11-26T15:36

2021-11-26T15:53

экономика

исламабад

пакистан

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Исламабад не исключает, что в будущем может быть проложена вторая и третья нитки газопровода "Пакистанский поток", заявил в интервью РИА Новости министр экономики Исламской республики Омар Айюб Хан."В ходе работы над соглашением мы обговорили возможность того, что там, где планируется одна нитка газопровода, могут быть проложены и два других трубопровода. Таким образом, будет возможность для удвоения или утроения трубопроводов", - заявил пакистанский министр.Он добавил, что в ходе переговоров Исламабад и Москва обговорили, что большую часть подрядных работ по проекту выполнит российская сторона."Российские компании будут поставлять металлургическую продукцию, технологии и обучать персонал", - отметил министр.Ранее он заявил, что строительство газопровода "Пакистанский поток" будет стоить 3,5 миллиарда долларов. Посольство Пакистана в свою очередь заявило, что уставные документы специальной компании по строительству газопровода будут подписаны к 31 января."Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север - Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год, но, как заявил ранее в пятницу министр энергетики РФ Николай Шульгинов, эта мощность будет больше - 16 миллиардов.Межправительственное соглашение между Россией и Пакистаном о реализации проекта постройки газопровода было подписано в октябре 2015 года.

https://ria.ru/20211126/gaz-1760818594.html

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экономика, исламабад, пакистан