15:36 26.11.2021 (обновлено: 15:53 26.11.2021)
Исламабад прокомментировал возможное расширение "Пакистанского потока"
Исламабад не исключает строительства второй и третьей нитки "Пакистанского потока"
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Исламабад не исключает, что в будущем может быть проложена вторая и третья нитки газопровода "Пакистанский поток", заявил в интервью РИА Новости министр экономики Исламской республики Омар Айюб Хан.
"В ходе работы над соглашением мы обговорили возможность того, что там, где планируется одна нитка газопровода, могут быть проложены и два других трубопровода. Таким образом, будет возможность для удвоения или утроения трубопроводов", - заявил пакистанский министр.
Он добавил, что в ходе переговоров Исламабад и Москва обговорили, что большую часть подрядных работ по проекту выполнит российская сторона.
"Российские компании будут поставлять металлургическую продукцию, технологии и обучать персонал", - отметил министр.
Ранее он заявил, что строительство газопровода "Пакистанский поток" будет стоить 3,5 миллиарда долларов. Посольство Пакистана в свою очередь заявило, что уставные документы специальной компании по строительству газопровода будут подписаны к 31 января.
"Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север - Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год, но, как заявил ранее в пятницу министр энергетики РФ Николай Шульгинов, эта мощность будет больше - 16 миллиардов.
Межправительственное соглашение между Россией и Пакистаном о реализации проекта постройки газопровода было подписано в октябре 2015 года.