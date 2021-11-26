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Исламабад прокомментировал возможное расширение "Пакистанского потока"
Исламабад прокомментировал возможное расширение "Пакистанского потока" - РИА Новости, 26.11.2021
Исламабад прокомментировал возможное расширение "Пакистанского потока"
Исламабад не исключает, что в будущем может быть проложена вторая и третья нитки газопровода "Пакистанский поток", заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:36
2021-11-26T15:53
экономика
исламабад
пакистан
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Исламабад не исключает, что в будущем может быть проложена вторая и третья нитки газопровода "Пакистанский поток", заявил в интервью РИА Новости министр экономики Исламской республики Омар Айюб Хан."В ходе работы над соглашением мы обговорили возможность того, что там, где планируется одна нитка газопровода, могут быть проложены и два других трубопровода. Таким образом, будет возможность для удвоения или утроения трубопроводов", - заявил пакистанский министр.Он добавил, что в ходе переговоров Исламабад и Москва обговорили, что большую часть подрядных работ по проекту выполнит российская сторона."Российские компании будут поставлять металлургическую продукцию, технологии и обучать персонал", - отметил министр.Ранее он заявил, что строительство газопровода "Пакистанский поток" будет стоить 3,5 миллиарда долларов. Посольство Пакистана в свою очередь заявило, что уставные документы специальной компании по строительству газопровода будут подписаны к 31 января."Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север - Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год, но, как заявил ранее в пятницу министр энергетики РФ Николай Шульгинов, эта мощность будет больше - 16 миллиардов.Межправительственное соглашение между Россией и Пакистаном о реализации проекта постройки газопровода было подписано в октябре 2015 года.
https://ria.ru/20211126/gaz-1760818594.html
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экономика, исламабад, пакистан
15:36 26.11.2021 (обновлено: 15:53 26.11.2021)
 
Исламабад прокомментировал возможное расширение "Пакистанского потока"

Исламабад не исключает строительства второй и третьей нитки "Пакистанского потока"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Русская"
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Исламабад не исключает, что в будущем может быть проложена вторая и третья нитки газопровода "Пакистанский поток", заявил в интервью РИА Новости министр экономики Исламской республики Омар Айюб Хан.
"В ходе работы над соглашением мы обговорили возможность того, что там, где планируется одна нитка газопровода, могут быть проложены и два других трубопровода. Таким образом, будет возможность для удвоения или утроения трубопроводов", - заявил пакистанский министр.
Он добавил, что в ходе переговоров Исламабад и Москва обговорили, что большую часть подрядных работ по проекту выполнит российская сторона.
"Российские компании будут поставлять металлургическую продукцию, технологии и обучать персонал", - отметил министр.
Председатель правления, генеральный директор ПАО РусГидро Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
08:38
Шульгинов оценил мощность газопровода "Пакистанский поток"
Ранее он заявил, что строительство газопровода "Пакистанский поток" будет стоить 3,5 миллиарда долларов. Посольство Пакистана в свою очередь заявило, что уставные документы специальной компании по строительству газопровода будут подписаны к 31 января.
"Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север - Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год, но, как заявил ранее в пятницу министр энергетики РФ Николай Шульгинов, эта мощность будет больше - 16 миллиардов.
Межправительственное соглашение между Россией и Пакистаном о реализации проекта постройки газопровода было подписано в октябре 2015 года.
 
ЭкономикаИсламабадПакистан
 
 
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