https://ria.ru/20211126/gaz-1760898878.html

В Кремле прокомментировали условия поставок природного газа в Сербию

В Кремле прокомментировали условия поставок природного газа в Сербию - РИА Новости, 26.11.2021

В Кремле прокомментировали условия поставок природного газа в Сербию

Россия и Сербия за полгода действия продленного контракта по поставкам газа смогут спокойно и конструктивно согласовать дальнейшие условия, сказал журналистам... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:13

2021-11-26T15:13

2021-11-26T15:13

экономика

природный газ

сербия

владимир путин

дмитрий песков

александр вучич

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия и Сербия за полгода действия продленного контракта по поставкам газа смогут спокойно и конструктивно согласовать дальнейшие условия, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вчера состоялся очень состоятельный, конструктивный, дружеский и детальный разговор с президентом Вучичем. Главный вопрос для наших сербских друзей - это продление пока на полгода действующего контракта по газу. Зафиксирована там формула цены. Мы с вами помним, что ценообразование у долгосрочных газовых контрактов происходит по формуле цены, которая зиждется на цене нефти и нефтепродуктов в том числе, и, конечно, она коренным образом отличается от ценообразования на спотовых рынках", - сказал Песков."Поэтому шесть месяцев еще наши сербские друзья будут получать газ по весьма и весьма выгодной цене природный газ. Это поможет предстоящий зимний период пройти нашим сербским друзьям. А за этот период спокойно и конструктивно хозяйствующие субъекты, как сказал вчера президент, согласуют продолжение контракта", - добавил Песков.

https://ria.ru/20211125/gaz-1760805832.html

сербия

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экономика, природный газ, сербия, владимир путин, дмитрий песков, александр вучич, цены на нефть, россия