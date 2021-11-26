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В Кремле прокомментировали условия поставок природного газа в Сербию
В Кремле прокомментировали условия поставок природного газа в Сербию - РИА Новости, 26.11.2021
В Кремле прокомментировали условия поставок природного газа в Сербию
Россия и Сербия за полгода действия продленного контракта по поставкам газа смогут спокойно и конструктивно согласовать дальнейшие условия, сказал журналистам... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:13
2021-11-26T15:13
экономика
природный газ
сербия
владимир путин
дмитрий песков
александр вучич
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия и Сербия за полгода действия продленного контракта по поставкам газа смогут спокойно и конструктивно согласовать дальнейшие условия, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вчера состоялся очень состоятельный, конструктивный, дружеский и детальный разговор с президентом Вучичем. Главный вопрос для наших сербских друзей - это продление пока на полгода действующего контракта по газу. Зафиксирована там формула цены. Мы с вами помним, что ценообразование у долгосрочных газовых контрактов происходит по формуле цены, которая зиждется на цене нефти и нефтепродуктов в том числе, и, конечно, она коренным образом отличается от ценообразования на спотовых рынках", - сказал Песков."Поэтому шесть месяцев еще наши сербские друзья будут получать газ по весьма и весьма выгодной цене природный газ. Это поможет предстоящий зимний период пройти нашим сербским друзьям. А за этот период спокойно и конструктивно хозяйствующие субъекты, как сказал вчера президент, согласуют продолжение контракта", - добавил Песков.
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экономика, природный газ, сербия, владимир путин, дмитрий песков, александр вучич, цены на нефть, россия
15:13 26.11.2021
 
В Кремле прокомментировали условия поставок природного газа в Сербию

Песков: Россия и Сербия за полгода согласуют дальнейшие условия поставок природного газа

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве
Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия и Сербия за полгода действия продленного контракта по поставкам газа смогут спокойно и конструктивно согласовать дальнейшие условия, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вчера состоялся очень состоятельный, конструктивный, дружеский и детальный разговор с президентом Вучичем. Главный вопрос для наших сербских друзей - это продление пока на полгода действующего контракта по газу. Зафиксирована там формула цены. Мы с вами помним, что ценообразование у долгосрочных газовых контрактов происходит по формуле цены, которая зиждется на цене нефти и нефтепродуктов в том числе, и, конечно, она коренным образом отличается от ценообразования на спотовых рынках", - сказал Песков.
"Поэтому шесть месяцев еще наши сербские друзья будут получать газ по весьма и весьма выгодной цене природный газ. Это поможет предстоящий зимний период пройти нашим сербским друзьям. А за этот период спокойно и конструктивно хозяйствующие субъекты, как сказал вчера президент, согласуют продолжение контракта", - добавил Песков.
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ЭкономикаПриродный газСербияВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр ВучичЦены на нефтьРоссия
 
 
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