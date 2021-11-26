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Молдавия одобрила перевод средств для погашения долга "Газпрому"
Молдавия одобрила перевод средств для погашения долга "Газпрому" - РИА Новости, 26.11.2021
Молдавия одобрила перевод средств для погашения долга "Газпрому"
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что правительство одобрило перевод средств "Молдовагазу" для погашения долга "Газпрому", чтобы не прерывать поставки РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T09:34
2021-11-26T09:52
экономика
молдавия
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что правительство одобрило перевод средств "Молдовагазу" для погашения долга "Газпрому", чтобы не прерывать поставки газа в республику.Парламент Молдавии по просьбе правительства в четверг в срочном порядке одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, чтобы выделить деньги для оплаты задолженности перед "Газпромом" за газ, полученный в октябре и ноябре.Этот проект предусматривает перевод 1,33 миллиарда леев (75 миллионов долларов) от предприятия Energocom компании "Молдовагаз" в обмен на погашение долга госпредприятия "Термоэлектрика". Решение правительства в пятницу будет опубликовано в "Официальном мониторе" (регистре изменений в законодательстве), после чего вступит в силу. Вице-премьер Андрей Спыну отметил, что это технические моменты, которые должны быть соблюдены, чтобы вся процедура погашения долга проводилась в рамках закона.Молдавия на данный момент не погасила долг перед "Газпромом" за российский газ в размере 74 миллиона долларов, рассчитывая получить отсрочку. Ультиматум российского концерна должен был истечь в среду вечером, но "Газпром" предоставил Молдавии отсрочку до 26 ноября."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов.Молдавский премьер Наталья Гаврилица отмечала, что "это выгодные цены на фоне цен на международном рынке". Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сказал после подписания контракта, что Молдавия добилась самых выгодных условий, которые возможны в нынешней ситуации, что позволит ей сэкономить 405 миллионов долларов."Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. Вместе с тем, 22 ноября очередной платеж за газ перечислен не был, и "Газпром" уведомил Кишинев, что через 48 часов остановит поставки.
https://ria.ru/20211123/moldaviya-1760296861.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211124/gaz-1760559418.html
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экономика, молдавия, молдовагаз
09:34 26.11.2021 (обновлено: 09:52 26.11.2021)
 
Молдавия одобрила перевод средств для погашения долга "Газпрому"

Правительство Молдавии одобрило перевод средств для погашения долга "Газпрому"

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© AP Photo / Aurel Obreja
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КИШИНЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что правительство одобрило перевод средств "Молдовагазу" для погашения долга "Газпрому", чтобы не прерывать поставки газа в республику.
Парламент Молдавии по просьбе правительства в четверг в срочном порядке одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, чтобы выделить деньги для оплаты задолженности перед "Газпромом" за газ, полученный в октябре и ноябре.
"Мы собрались сегодня на заседание ради одного вопроса — утверждения перевода средств компании "Молдовагаз", чтобы погасить задолженность перед "Газпромом". Проект утвержден", - заявила Гаврилица.
Этот проект предусматривает перевод 1,33 миллиарда леев (75 миллионов долларов) от предприятия Energocom компании "Молдовагаз" в обмен на погашение долга госпредприятия "Термоэлектрика". Решение правительства в пятницу будет опубликовано в "Официальном мониторе" (регистре изменений в законодательстве), после чего вступит в силу. Вице-премьер Андрей Спыну отметил, что это технические моменты, которые должны быть соблюдены, чтобы вся процедура погашения долга проводилась в рамках закона.
Молдавия на данный момент не погасила долг перед "Газпромом" за российский газ в размере 74 миллиона долларов, рассчитывая получить отсрочку. Ультиматум российского концерна должен был истечь в среду вечером, но "Газпром" предоставил Молдавии отсрочку до 26 ноября.
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"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов.
Молдавский премьер Наталья Гаврилица отмечала, что "это выгодные цены на фоне цен на международном рынке". Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сказал после подписания контракта, что Молдавия добилась самых выгодных условий, которые возможны в нынешней ситуации, что позволит ей сэкономить 405 миллионов долларов.
"Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. Вместе с тем, 22 ноября очередной платеж за газ перечислен не был, и "Газпром" уведомил Кишинев, что через 48 часов остановит поставки.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 16:42Сказано в эфире
"Детский сад". Эксперт о долгах Молдавии за российский газ
 
ЭкономикаМолдавияМолдовагаз
 
 
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