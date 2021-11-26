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В Пакистане оценили стоимость газопровода "Пакистанский поток"
В Пакистане оценили стоимость газопровода "Пакистанский поток" - РИА Новости, 26.11.2021
В Пакистане оценили стоимость газопровода "Пакистанский поток"
Строительство газопровода "Пакистанский поток" будет стоить 3,5 миллиарда долларов, заявил министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T09:26
2021-11-26T09:26
2021-11-26T10:19
экономика
пакистан
николай шульгинов
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Строительство газопровода "Пакистанский поток" будет стоить 3,5 миллиарда долларов, заявил министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан."Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север - Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год, но, как заявил ранее в пятницу министр энергетики РФ Николай Шульгинов, эта мощность будет больше - 16 миллиардов.Межправительственное соглашение между Россией и Пакистаном о реализации проекта постройки газопровода было подписано в октябре 2015 года и предусматривает использование российских материалов, технологий и услуг.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/gazoprovod-1734669728.html
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экономика, пакистан, николай шульгинов, россия
09:26 26.11.2021 (обновлено: 10:19 26.11.2021)
В Пакистане оценили стоимость газопровода "Пакистанский поток"
Министр экономики Айюб Хан: "Пакистанский поток" обойдется в 3,5 миллиарда долларов