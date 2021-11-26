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Шульгинов оценил мощность газопровода "Пакистанский поток"
Шульгинов оценил мощность газопровода "Пакистанский поток" - РИА Новости, 26.11.2021
Шульгинов оценил мощность газопровода "Пакистанский поток"
Пропускная способность газопровода "Пакистанский поток" может составить 16 миллиардов кубометров в год, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T08:38
2021-11-26T10:01
экономика
пакистан
николай шульгинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Пропускная способность газопровода "Пакистанский поток" может составить 16 миллиардов кубометров в год, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север - Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год.Также министр отметил, что Россия рассчитывает на подписание акционерного соглашения с Пакистаном до февраля, после чего сможет начаться строительство газопровода. По его словам, разработка правительством Пакистана такого соглашения и соглашения о содействии уже идёт.Межправительственное соглашение между Россией и Пакистаном о реализации проекта постройки газопровода было подписано в октябре 2015 года и предусматривает использование российских материалов, технологий и услуг.
https://ria.ru/20210903/gazoprovod-1748432007.html
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экономика, пакистан, николай шульгинов
08:38 26.11.2021 (обновлено: 10:01 26.11.2021)
 
Шульгинов оценил мощность газопровода "Пакистанский поток"

Министр энергетики Шульгинов: мощность газопровода составит около 16 миллиардов кубометров

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель правления, генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов
Председатель правления, генеральный директор ПАО РусГидро Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Пропускная способность газопровода "Пакистанский поток" может составить 16 миллиардов кубометров в год, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.
"Важную роль в нашем взаимодействии призван сыграть флагманский проект строительства газопровода "Пакистанский поток"… с пропускной способностью до 16 миллиардов кубических метров газа в год", - сказал министр.
Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север - Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год.
Также министр отметил, что Россия рассчитывает на подписание акционерного соглашения с Пакистаном до февраля, после чего сможет начаться строительство газопровода. По его словам, разработка правительством Пакистана такого соглашения и соглашения о содействии уже идёт.
"Мы считаем, что темпы задали хорошие, и ожидаем, что в феврале акционерное соглашение по реализации этого проекта будет подписано, а затем начнется поиск банковского финансирования", - сказал российский министр.
Межправительственное соглашение между Россией и Пакистаном о реализации проекта постройки газопровода было подписано в октябре 2015 года и предусматривает использование российских материалов, технологий и услуг.
Специалист работает на территории газораспределительного центра - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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ЭкономикаПакистанНиколай Шульгинов
 
 
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