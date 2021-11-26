https://ria.ru/20211126/gaz-1760818594.html

Шульгинов оценил мощность газопровода "Пакистанский поток"

Шульгинов оценил мощность газопровода "Пакистанский поток" - РИА Новости, 26.11.2021

Шульгинов оценил мощность газопровода "Пакистанский поток"

Пропускная способность газопровода "Пакистанский поток" может составить 16 миллиардов кубометров в год, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T08:38

2021-11-26T08:38

2021-11-26T10:01

экономика

пакистан

николай шульгинов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Пропускная способность газопровода "Пакистанский поток" может составить 16 миллиардов кубометров в год, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север - Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год.Также министр отметил, что Россия рассчитывает на подписание акционерного соглашения с Пакистаном до февраля, после чего сможет начаться строительство газопровода. По его словам, разработка правительством Пакистана такого соглашения и соглашения о содействии уже идёт.Межправительственное соглашение между Россией и Пакистаном о реализации проекта постройки газопровода было подписано в октябре 2015 года и предусматривает использование российских материалов, технологий и услуг.

https://ria.ru/20210903/gazoprovod-1748432007.html

пакистан

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экономика, пакистан, николай шульгинов