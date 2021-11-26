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Семьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСС
Семьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСС - РИА Новости, 26.11.2021
Семьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСС
Семьи погибших на шахте "Листвяжная" получат по 1 миллиону рублей от Фонда социального страхования, сообщает кузбасское региональное отделение ФСС. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:47
2021-11-26T10:47
кемеровская область
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 26 ноя – РИА Новости. Семьи погибших на шахте "Листвяжная" получат по 1 миллиону рублей от Фонда социального страхования, сообщает кузбасское региональное отделение ФСС.Уточняется, что законодательством также предусмотрены ежемесячные страховые выплаты для определенных категорий родственников умершего. "Размер ежемесячной страховой выплаты определяется исходя из среднего заработка погибшего застрахованного", – уточняется в релизе.Подчеркивается, что Кузбасское региональное отделение ФСС в кратчайшие сроки произведет страховые выплаты.Накануне утром, по предварительным данным, в шахте "Листвяжная" взорвался метан, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.По последней информации, в результате аварии погибли 52 человека – 46 шахтеров и шесть горноспасателей. 49 находятся в больницах – 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур.Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.
https://ria.ru/20211126/shakhta-1760829886.html
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кемеровская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
10:47 26.11.2021
 
Семьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСС

ФСС выделит по миллиону рублей семьям погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

© РИА Новости / Александр КряжевСпасатели Всероссийского спасательного корпуса в палаточном лагере у шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Спасатели Всероссийского спасательного корпуса в палаточном лагере у шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 26 ноя – РИА Новости. Семьи погибших на шахте "Листвяжная" получат по 1 миллиону рублей от Фонда социального страхования, сообщает кузбасское региональное отделение ФСС.
"Размер единовременной страховой выплаты составляет 1 миллион рублей, при этом при наличии нескольких лиц, имеющих право на единовременную страховую выплату, она делится на равные доли между получателями", – говорится в сообщении.
Уточняется, что законодательством также предусмотрены ежемесячные страховые выплаты для определенных категорий родственников умершего. "Размер ежемесячной страховой выплаты определяется исходя из среднего заработка погибшего застрахованного", – уточняется в релизе.
Подчеркивается, что Кузбасское региональное отделение ФСС в кратчайшие сроки произведет страховые выплаты.
Накануне утром, по предварительным данным, в шахте "Листвяжная" взорвался метан, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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В Генпрокуратуре рассказали о задержанных по делу о ЧП в шахте в Кузбассе
По последней информации, в результате аварии погибли 52 человека – 46 шахтеров и шесть горноспасателей. 49 находятся в больницах – 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур.
Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.
Жена погибшего шахтера рассказала о пожаре за 10 дней до ЧП - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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Кемеровская областьФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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