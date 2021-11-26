Семьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСС
ФСС выделит по миллиону рублей семьям погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр КряжевСпасатели Всероссийского спасательного корпуса в палаточном лагере у шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
КЕМЕРОВО, 26 ноя – РИА Новости. Семьи погибших на шахте "Листвяжная" получат по 1 миллиону рублей от Фонда социального страхования, сообщает кузбасское региональное отделение ФСС.
"Размер единовременной страховой выплаты составляет 1 миллион рублей, при этом при наличии нескольких лиц, имеющих право на единовременную страховую выплату, она делится на равные доли между получателями", – говорится в сообщении.
Уточняется, что законодательством также предусмотрены ежемесячные страховые выплаты для определенных категорий родственников умершего. "Размер ежемесячной страховой выплаты определяется исходя из среднего заработка погибшего застрахованного", – уточняется в релизе.
Подчеркивается, что Кузбасское региональное отделение ФСС в кратчайшие сроки произведет страховые выплаты.
Накануне утром, по предварительным данным, в шахте "Листвяжная" взорвался метан, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.
По последней информации, в результате аварии погибли 52 человека – 46 шахтеров и шесть горноспасателей. 49 находятся в больницах – 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур.
Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.