https://ria.ru/20211126/fss-1760836122.html

Семьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСС

Семьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСС - РИА Новости, 26.11.2021

Семьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСС

Семьи погибших на шахте "Листвяжная" получат по 1 миллиону рублей от Фонда социального страхования, сообщает кузбасское региональное отделение ФСС. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:47

2021-11-26T10:47

2021-11-26T10:47

кемеровская область

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 26 ноя – РИА Новости. Семьи погибших на шахте "Листвяжная" получат по 1 миллиону рублей от Фонда социального страхования, сообщает кузбасское региональное отделение ФСС.Уточняется, что законодательством также предусмотрены ежемесячные страховые выплаты для определенных категорий родственников умершего. "Размер ежемесячной страховой выплаты определяется исходя из среднего заработка погибшего застрахованного", – уточняется в релизе.Подчеркивается, что Кузбасское региональное отделение ФСС в кратчайшие сроки произведет страховые выплаты.Накануне утром, по предварительным данным, в шахте "Листвяжная" взорвался метан, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.По последней информации, в результате аварии погибли 52 человека – 46 шахтеров и шесть горноспасателей. 49 находятся в больницах – 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур.Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.

https://ria.ru/20211126/shakhta-1760829886.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211126/shakhta-1760824923.html

кемеровская область

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кемеровская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе