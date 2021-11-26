https://ria.ru/20211126/frantsiya-1760872630.html

Франция запретила рейсы из Южной Африки из-за нового штамма коронавируса

Франция запретила рейсы из Южной Африки из-за нового штамма коронавируса - РИА Новости, 26.11.2021

Франция запретила рейсы из Южной Африки из-за нового штамма коронавируса

Власти Франции приостанавливают прибытие рейсов из стран юга Африки из-за нового, потенциально самого опасного штамма COVID-19, заявил французский министр... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:42

2021-11-26T13:42

2021-11-26T14:09

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ПАРИЖ, 26 ноя - РИА Новости. Власти Франции приостанавливают прибытие рейсов из стран юга Африки из-за нового, потенциально самого опасного штамма COVID-19, заявил французский министр здравоохранения Оливье Веран."Было принято решение незамедлительно приостановить все рейсы из южной части Африки", - заявил министр в эфире телеканала BFMTV.Он отметил, что меры продлятся не менее 48 часов. Веран отметил, что меры коснутся ЮАР, Мозамбика, Зимбабве и ряда других стран.По словам министра, на данный момент известно, что новый вариант вируса распространяется быстрее других. Пока случаев заражения этим штаммом в Европе и Франции выявлено не было, добавил Веран.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211126/sputnik_v-1760861900.html

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