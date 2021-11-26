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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211126/frantsiya-1760872630.html
Франция запретила рейсы из Южной Африки из-за нового штамма коронавируса
Франция запретила рейсы из Южной Африки из-за нового штамма коронавируса - РИА Новости, 26.11.2021
Франция запретила рейсы из Южной Африки из-за нового штамма коронавируса
Власти Франции приостанавливают прибытие рейсов из стран юга Африки из-за нового, потенциально самого опасного штамма COVID-19, заявил французский министр... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:42
2021-11-26T14:09
распространение коронавируса
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ПАРИЖ, 26 ноя - РИА Новости. Власти Франции приостанавливают прибытие рейсов из стран юга Африки из-за нового, потенциально самого опасного штамма COVID-19, заявил французский министр здравоохранения Оливье Веран."Было принято решение незамедлительно приостановить все рейсы из южной части Африки", - заявил министр в эфире телеканала BFMTV.Он отметил, что меры продлятся не менее 48 часов. Веран отметил, что меры коснутся ЮАР, Мозамбика, Зимбабве и ряда других стран.По словам министра, на данный момент известно, что новый вариант вируса распространяется быстрее других. Пока случаев заражения этим штаммом в Европе и Франции выявлено не было, добавил Веран.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
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в мире, франция, здоровье - общество, новости - туризм, туристы, коронавирусы, туризм, коронавирус covid-19, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, ботсвана, европа
13:42 26.11.2021 (обновлено: 14:09 26.11.2021)
 
Франция запретила рейсы из Южной Африки из-за нового штамма коронавируса

Франция ввела запрет на рейсы в страну из Южной Африки из-за нового штамма коронавируса

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ПАРИЖ, 26 ноя - РИА Новости. Власти Франции приостанавливают прибытие рейсов из стран юга Африки из-за нового, потенциально самого опасного штамма COVID-19, заявил французский министр здравоохранения Оливье Веран.
"Было принято решение незамедлительно приостановить все рейсы из южной части Африки", - заявил министр в эфире телеканала BFMTV.
Женщина в медицинской маске на рынке в Лагосе, Нигерия - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
10:24Наука
"Это гипермутант": надвигается новый особо опасный штамм коронавируса
Он отметил, что меры продлятся не менее 48 часов. Веран отметил, что меры коснутся ЮАР, Мозамбика, Зимбабве и ряда других стран.
По словам министра, на данный момент известно, что новый вариант вируса распространяется быстрее других. Пока случаев заражения этим штаммом в Европе и Франции выявлено не было, добавил Веран.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
12:49Распространение коронавируса
В РФПИ заявили о готовности быстро адаптировать "Спутник V" к новому штамму
 
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