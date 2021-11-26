https://ria.ru/20211126/forum-1760920854.html

Тема форума "Сделано в России": будущее российского экспорта в пост-COVID

Тема форума "Сделано в России": будущее российского экспорта в пост-COVID - РИА Новости, 26.11.2021

Тема форума "Сделано в России": будущее российского экспорта в пост-COVID

Ключевой темой международного экспортного форума "Сделано в России", который состоится 10 декабря 2021 года, станут новые вызовы и возможности в эпоху... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:45

2021-11-26T16:45

2021-11-26T16:45

экономика

алексей кудрин

эльвира набиуллина

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ключевой темой международного экспортного форума "Сделано в России", который состоится 10 декабря 2021 года, станут новые вызовы и возможности в эпоху постпандемии, связанные с переходом на цифровые решения и технологии, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Центральным событием форума станет пленарная сессия-диалог "2030 – уже завтра. Что делать?", на которой выступят в том числе председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин", - сообщает РЭЦ.Там уточнили, что также будут обсуждаться будущее российского экспорта и его место в глобальном рынке. "Что делать, чтобы не следовать изменениям ландшафта глобальной экономики, а формировать его? Что именно проведет нас через долину неопределенностей к амбициозному результату? Эти и другие вопросы обсудят на сессии представители власти и бизнеса", - уточняет центр.

https://ria.ru/20211116/vystavka-1759240574.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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