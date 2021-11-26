Тема форума "Сделано в России": будущее российского экспорта в пост-COVID
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПустой зал перед началом церемонии награждения премией "Экспортер года"
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ключевой темой международного экспортного форума "Сделано в России", который состоится 10 декабря 2021 года, станут новые вызовы и возможности в эпоху постпандемии, связанные с переходом на цифровые решения и технологии, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Центральным событием форума станет пленарная сессия-диалог "2030 – уже завтра. Что делать?", на которой выступят в том числе председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин", - сообщает РЭЦ.
Там уточнили, что также будут обсуждаться будущее российского экспорта и его место в глобальном рынке. "Что делать, чтобы не следовать изменениям ландшафта глобальной экономики, а формировать его? Что именно проведет нас через долину неопределенностей к амбициозному результату? Эти и другие вопросы обсудят на сессии представители власти и бизнеса", - уточняет центр.
"Драйверы для трансформации и роста многих отраслей зависят от выбора корпораций и правительств: переход на альтернативные источники энергии, новые материалы, автоматизация производственных операций. Все эти факторы меняют образ мировой торговли, успешным участником которой Россия должна оставаться при любом сценарии", - отметили в РЭЦ.
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