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Тема форума "Сделано в России": будущее российского экспорта в пост-COVID
Тема форума "Сделано в России": будущее российского экспорта в пост-COVID - РИА Новости, 26.11.2021
Тема форума "Сделано в России": будущее российского экспорта в пост-COVID
Ключевой темой международного экспортного форума "Сделано в России", который состоится 10 декабря 2021 года, станут новые вызовы и возможности в эпоху... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:45
2021-11-26T16:45
экономика
алексей кудрин
эльвира набиуллина
российский экспортный центр
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вэб.рф (вэб)
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ключевой темой международного экспортного форума "Сделано в России", который состоится 10 декабря 2021 года, станут новые вызовы и возможности в эпоху постпандемии, связанные с переходом на цифровые решения и технологии, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Центральным событием форума станет пленарная сессия-диалог "2030 – уже завтра. Что делать?", на которой выступят в том числе председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин", - сообщает РЭЦ.Там уточнили, что также будут обсуждаться будущее российского экспорта и его место в глобальном рынке. "Что делать, чтобы не следовать изменениям ландшафта глобальной экономики, а формировать его? Что именно проведет нас через долину неопределенностей к амбициозному результату? Эти и другие вопросы обсудят на сессии представители власти и бизнеса", - уточняет центр.
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экономика, алексей кудрин, эльвира набиуллина, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), россия, форум "сделано в россии"
16:45 26.11.2021
 

Тема форума "Сделано в России": будущее российского экспорта в пост-COVID

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПустой зал перед началом церемонии награждения премией "Экспортер года"
Пустой зал перед началом церемонии награждения премией Экспортер года - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ключевой темой международного экспортного форума "Сделано в России", который состоится 10 декабря 2021 года, станут новые вызовы и возможности в эпоху постпандемии, связанные с переходом на цифровые решения и технологии, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Центральным событием форума станет пленарная сессия-диалог "2030 – уже завтра. Что делать?", на которой выступят в том числе председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин", - сообщает РЭЦ.
Там уточнили, что также будут обсуждаться будущее российского экспорта и его место в глобальном рынке. "Что делать, чтобы не следовать изменениям ландшафта глобальной экономики, а формировать его? Что именно проведет нас через долину неопределенностей к амбициозному результату? Эти и другие вопросы обсудят на сессии представители власти и бизнеса", - уточняет центр.
"Драйверы для трансформации и роста многих отраслей зависят от выбора корпораций и правительств: переход на альтернативные источники энергии, новые материалы, автоматизация производственных операций. Все эти факторы меняют образ мировой торговли, успешным участником которой Россия должна оставаться при любом сценарии", - отметили в РЭЦ.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 10:36
РЭЦ поддержал участие более 20 компаний на выставке Medica
 
ЭкономикаАлексей КудринЭльвира НабиуллинаРоссийский экспортный центрАО "Российский экспортный центр"ВЭБ.РФ (ВЭБ)Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияФорум "Сделано в России"
 
 
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