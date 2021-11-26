https://ria.ru/20211126/formula-1760883832.html

Украина готовилась украсть у Запада формулу антиковидной вакцины

Экс-депутат Рады: Киев хотел похитить у Запада формулу вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021

Украина готовилась украсть у Запада формулу антиковидной вакцины

Украина планировала украсть у западных стран формулу вакцины от коронавируса, написал в фейсбуке журналист и бывший депутат Верховной рады Сергей Лещенко. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:28

2021-11-26T14:28

2021-11-26T17:00

распространение коронавируса

в мире

украина

сергей лещенко

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украина планировала украсть у западных стран формулу вакцины от коронавируса, написал в фейсбуке журналист и бывший депутат Верховной рады Сергей Лещенко.По его словам, инициатором выступил бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба.О том, что Бурба действительно предлагал нечто подобное, рассказал и глава государства Владимир Зеленский. По его словам, примерно полтора года назад начальник ГУР принес ему не только "формулу вакцины", но и информацию о происхождении коронавируса, и предлагал передать ее России или Китаю. Зеленский считает, что это была провокация со стороны экс-президента Петра Порошенко, направленная на то, чтобы поссорить Украину с США.Он добавил, что передал "формулу вакцины" медикам, но те ответили, что "это ноль".Собственной вакцины на Украине нет, но она получает из-за рубежа препараты Covishield, CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna. По последним данным, полный курс вакцинации прошли около десяти миллионов украинцев.Тем не менее с конца сентября ситуация стала ухудшаться: выросла и заболеваемость, и смертность, большинство регионов находятся в красной зоне. В последние дни власти заявляют, что пик уже пройден.

https://ria.ru/20210813/vaktsiny-1745630547.html

украина

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2021

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в мире, украина, сергей лещенко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии