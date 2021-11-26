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Европа теперь будет действовать в интересах России
Португальский журналист увидел в Европе "сообщника" России - РИА Новости, 26.11.2021
Европа теперь будет действовать в интересах России
Португальское интернет-издание Observador опубликовало статью, в которой политические разногласия между Евросоюзом и НАТО описываются как якобы выгодный Москве... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:15
2021-11-26T15:15
в мире
сша
европа
москва
евросоюз
нато
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Португальское интернет-издание Observador опубликовало статью, в которой политические разногласия между Евросоюзом и НАТО описываются как якобы выгодный Москве разлад между западными партнерами."Как мы знаем, у ЕС нет общей внешней политики, за исключением вопросов торговли. Пока Европа разобщена, любой ее ответ России будет идти на пользу самим русским, поскольку США и НАТО не смогут принимать конкретные меры", — заявляет автор.По его мнению, европейские интересы зачастую не совпадают с позицией альянса, результатом чего может стать "одиночество" США в вопросе сдерживания России.Одним из примеров, которые привел автор, оказалось энергетическое партнерство между Москвой и рядом европейских стран, которое в материале называется популярным на Западе термином "зависимость". В России же, в свою очередь, неоднократно напоминали, что общие проекты, включая, к примеру, "Северный поток — 2", выгодны каждому участнику именно с экономической точки зрения. В Москве продолжают подчеркивать, что разговоры о политической составляющей подобных сделок являются не более чем инсинуацией со стороны тех, чьи финансовые интересы не были удовлетворены.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша
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в мире, сша, европа, москва, евросоюз, нато, северный поток — 2, россия
15:15 26.11.2021
 
Португальский журналист увидел в Европе "сообщника" России

Observador: Европа действует на благо России и может помешать США

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Португальское интернет-издание Observador опубликовало статью, в которой политические разногласия между Евросоюзом и НАТО описываются как якобы выгодный Москве разлад между западными партнерами.
"Как мы знаем, у ЕС нет общей внешней политики, за исключением вопросов торговли. Пока Европа разобщена, любой ее ответ России будет идти на пользу самим русским, поскольку США и НАТО не смогут принимать конкретные меры", — заявляет автор.
Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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По его мнению, европейские интересы зачастую не совпадают с позицией альянса, результатом чего может стать "одиночество" США в вопросе сдерживания России.
"(Такая ситуация — Прим.ред.) лишь подтолкнет русских, уверенность которых в слабости Запада только растет", — отмечается в статье.
Одним из примеров, которые привел автор, оказалось энергетическое партнерство между Москвой и рядом европейских стран, которое в материале называется популярным на Западе термином "зависимость". В России же, в свою очередь, неоднократно напоминали, что общие проекты, включая, к примеру, "Северный поток — 2", выгодны каждому участнику именно с экономической точки зрения. В Москве продолжают подчеркивать, что разговоры о политической составляющей подобных сделок являются не более чем инсинуацией со стороны тех, чьи финансовые интересы не были удовлетворены.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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