https://ria.ru/20211126/evrokomissiya-1760946034.html
В ЕК обеспокоены "очень тревожными" новостями о новом штамме COVID-19
В ЕК обеспокоены "очень тревожными" новостями о новом штамме COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021
В ЕК обеспокоены "очень тревожными" новостями о новом штамме COVID-19
Сообщения о новом варианте коронавируса "очень тревожные", написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T18:03
2021-11-26T18:03
2021-11-26T18:03
распространение коронавируса
в мире
ботсвана
юар
бельгия
еврокомиссия
воз
урсула фон дер ляйен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755864835_0:67:3076:1797_1920x0_80_0_0_03ecca5b5a7d1fdbbb2adb07aa1fa794.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Сообщения о новом варианте коронавируса "очень тревожные", написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter."Новости о новом варианте COVID очень тревожные. Сегодня я разговаривала с учеными и производителями вакцин. Они разделяют эту тревогу", - заявила она.На этом фоне глава Еврокомиссии призвала непривитых от коронавируса вакцинироваться "как можно скорее".Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.В Бельгии также выявлен первый случай заражения этим штаммом – у пациентки, которая прибыла из Египта.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
https://ria.ru/20211126/voz-1760896912.html
ботсвана
юар
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755864835_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_70db4d51e40fc40a8ca4b3cb8696d7cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ботсвана, юар, бельгия, еврокомиссия, воз, урсула фон дер ляйен, коронавирус covid-19
В ЕК обеспокоены "очень тревожными" новостями о новом штамме COVID-19
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: новости о новом штамме COVID-19 "очень тревожные"