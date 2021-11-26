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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211126/evrokomissiya-1760946034.html
В ЕК обеспокоены "очень тревожными" новостями о новом штамме COVID-19
В ЕК обеспокоены "очень тревожными" новостями о новом штамме COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021
В ЕК обеспокоены "очень тревожными" новостями о новом штамме COVID-19
Сообщения о новом варианте коронавируса "очень тревожные", написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T18:03
2021-11-26T18:03
распространение коронавируса
в мире
ботсвана
юар
бельгия
еврокомиссия
воз
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Сообщения о новом варианте коронавируса "очень тревожные", написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter."Новости о новом варианте COVID очень тревожные. Сегодня я разговаривала с учеными и производителями вакцин. Они разделяют эту тревогу", - заявила она.На этом фоне глава Еврокомиссии призвала непривитых от коронавируса вакцинироваться "как можно скорее".Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.В Бельгии также выявлен первый случай заражения этим штаммом – у пациентки, которая прибыла из Египта.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
https://ria.ru/20211126/voz-1760896912.html
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в мире, ботсвана, юар, бельгия, еврокомиссия, воз, урсула фон дер ляйен, коронавирус covid-19
18:03 26.11.2021
 
В ЕК обеспокоены "очень тревожными" новостями о новом штамме COVID-19

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: новости о новом штамме COVID-19 "очень тревожные"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Сообщения о новом варианте коронавируса "очень тревожные", написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.
"Новости о новом варианте COVID очень тревожные. Сегодня я разговаривала с учеными и производителями вакцин. Они разделяют эту тревогу", - заявила она.
Женщина в медицинской маске на рынке в Лагосе, Нигерия - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
Вчера, 10:24Наука
"Это гипермутант": надвигается новый особо опасный штамм коронавируса
На этом фоне глава Еврокомиссии призвала непривитых от коронавируса вакцинироваться "как можно скорее".
Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.
В Бельгии также выявлен первый случай заражения этим штаммом – у пациентки, которая прибыла из Египта.
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
Вчера, 15:08Распространение коронавируса
В ВОЗ выступили против запретов на поездки из-за нового штамма коронавируса
 
Распространение коронавирусаВ миреБотсванаЮАРБельгияЕврокомиссияВОЗУрсула фон дер ЛяйенКоронавирус COVID-19
 
 
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