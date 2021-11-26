https://ria.ru/20211126/evrokomissiya-1760946034.html

В ЕК обеспокоены "очень тревожными" новостями о новом штамме COVID-19

В ЕК обеспокоены "очень тревожными" новостями о новом штамме COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021

В ЕК обеспокоены "очень тревожными" новостями о новом штамме COVID-19

Сообщения о новом варианте коронавируса "очень тревожные", написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T18:03

2021-11-26T18:03

2021-11-26T18:03

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ботсвана

юар

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воз

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Сообщения о новом варианте коронавируса "очень тревожные", написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter."Новости о новом варианте COVID очень тревожные. Сегодня я разговаривала с учеными и производителями вакцин. Они разделяют эту тревогу", - заявила она.На этом фоне глава Еврокомиссии призвала непривитых от коронавируса вакцинироваться "как можно скорее".Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.В Бельгии также выявлен первый случай заражения этим штаммом – у пациентки, которая прибыла из Египта.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211126/voz-1760896912.html

ботсвана

юар

бельгия

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в мире, ботсвана, юар, бельгия, еврокомиссия, воз, урсула фон дер ляйен, коронавирус covid-19