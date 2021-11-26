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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211126/eksport-1760860382.html
Экспорт электроэнергии из РФ в Китай в 2021 году может вырасти на 30%
Экспорт электроэнергии из РФ в Китай в 2021 году может вырасти на 30% - РИА Новости, 26.11.2021
Экспорт электроэнергии из РФ в Китай в 2021 году может вырасти на 30%
Экспорт электроэнергии из России в Китай по итогам 2021 года может превысить показатель 2020 года на 30%, заявила член правления, врио главы блока трейдинга... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:42
2021-11-26T12:42
россия-китай: главное
экономика
китай
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МОСКВА, 26 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Экспорт электроэнергии из России в Китай по итогам 2021 года может превысить показатель 2020 года на 30%, заявила член правления, врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина, сообщает портал Ngv.ru.КНР этой осенью столкнулась с энергетическим кризисом из-за дефицита угля и его высокой стоимости. Это привело к ограничениям в подаче электроэнергии в ряде провинций (преимущественно на северо-востоке страны) и снижению производства ряда электроёмких отраслей. Это вынудило китайское правительство нарастить импорт электроэнергии из России. В частности, в октябре "Интер РАО" увеличила поставки в КНР на 90% от плана и в два раза в годовом выражении.
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экономика, китай
12:42 26.11.2021
 

Экспорт электроэнергии из РФ в Китай в 2021 году может вырасти на 30%

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкОпора высоковольтной ЛЭП в Хабаровском крае
Опора высоковольтной ЛЭП в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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МОСКВА, 26 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Экспорт электроэнергии из России в Китай по итогам 2021 года может превысить показатель 2020 года на 30%, заявила член правления, врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина, сообщает портал Ngv.ru.
КНР этой осенью столкнулась с энергетическим кризисом из-за дефицита угля и его высокой стоимости. Это привело к ограничениям в подаче электроэнергии в ряде провинций (преимущественно на северо-востоке страны) и снижению производства ряда электроёмких отраслей. Это вынудило китайское правительство нарастить импорт электроэнергии из России. В частности, в октябре "Интер РАО" увеличила поставки в КНР на 90% от плана и в два раза в годовом выражении.
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