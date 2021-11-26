https://ria.ru/20211126/eksport-1760860382.html

Экспорт электроэнергии из РФ в Китай в 2021 году может вырасти на 30%

Экспорт электроэнергии из РФ в Китай в 2021 году может вырасти на 30% - РИА Новости, 26.11.2021

Экспорт электроэнергии из РФ в Китай в 2021 году может вырасти на 30%

Экспорт электроэнергии из России в Китай по итогам 2021 года может превысить показатель 2020 года на 30%, заявила член правления, врио главы блока трейдинга... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:42

2021-11-26T12:42

2021-11-26T12:42

россия-китай: главное

экономика

китай

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МОСКВА, 26 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Экспорт электроэнергии из России в Китай по итогам 2021 года может превысить показатель 2020 года на 30%, заявила член правления, врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина, сообщает портал Ngv.ru.КНР этой осенью столкнулась с энергетическим кризисом из-за дефицита угля и его высокой стоимости. Это привело к ограничениям в подаче электроэнергии в ряде провинций (преимущественно на северо-востоке страны) и снижению производства ряда электроёмких отраслей. Это вынудило китайское правительство нарастить импорт электроэнергии из России. В частности, в октябре "Интер РАО" увеличила поставки в КНР на 90% от плана и в два раза в годовом выражении.

https://ria.ru/20210903/eksport-1748524696.html

китай

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экономика, китай