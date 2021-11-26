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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211126/ekonomika-1760858131.html
Посол КНР и глава Алтайского края обсудили торгово-экономические связи
Посол КНР и глава Алтайского края обсудили торгово-экономические связи - РИА Новости, 26.11.2021
Посол КНР и глава Алтайского края обсудили торгово-экономические связи
В посольстве КНР в Москве прошла встреча посла Китая в России Чжан Ханьхуэя с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, сообщает "Алтайская правда". РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:34
2021-11-26T12:34
россия-китай: главное
экономика
алтайский край
чжан ханьхуэй
виктор томенко
россия
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МОСКВА, 26 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В посольстве КНР в Москве прошла встреча посла Китая в России Чжан Ханьхуэя с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, сообщает "Алтайская правда".На встрече обсудили торгово-экономические связи между Алтайским краем и Китаем. Так, отмечалось, что по итогам 2020 года Китай занял второе место среди основных внешнеторговых партнеров региона. С 2016 года по 2020 год более чем на 50% увеличился товарооборот – по итогам 2020 года он составил почти 280 миллионов долларов.Экспорт продовольственной продукции из Алтайского края в КНР за последние 5 лет вырос в 2,3 раза. За прошлый год стоимость отгруженного сырья составила 138 миллионов долларов.Китайская сторона готова сотрудничать и в области лекарственного растениеводства. В Алтайском крае произрастает большое количество ценных культур, которые могут использоваться в высококачественной, экологически чистой фармакологической продукции и косметике.На встрече обсудили развитие международного транспортного коридора Россия – Монголия – Китай.По итогам встречи стороны договорились провести в 2022 году, после нормализации эпидобстановки, презентацию Алтайского края для китайских деловых кругов на базе посольства КНР.
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экономика, алтайский край, чжан ханьхуэй, виктор томенко, россия
12:34 26.11.2021
 

Посол КНР и глава Алтайского края обсудили торгово-экономические связи

© Фото : Официальный сайт Правительства Алтайского краяВ посольстве КНР в Москве прошла встреча посла Китая в России Чжан Ханьхуэя с губернатором Алтайского края Виктором Томенко
В посольстве КНР в Москве прошла встреча посла Китая в России Чжан Ханьхуэя с губернатором Алтайского края Виктором Томенко - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : Официальный сайт Правительства Алтайского края
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В посольстве КНР в Москве прошла встреча посла Китая в России Чжан Ханьхуэя с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, сообщает "Алтайская правда".
На встрече обсудили торгово-экономические связи между Алтайским краем и Китаем. Так, отмечалось, что по итогам 2020 года Китай занял второе место среди основных внешнеторговых партнеров региона. С 2016 года по 2020 год более чем на 50% увеличился товарооборот – по итогам 2020 года он составил почти 280 миллионов долларов.
Экспорт продовольственной продукции из Алтайского края в КНР за последние 5 лет вырос в 2,3 раза. За прошлый год стоимость отгруженного сырья составила 138 миллионов долларов.
Китайская сторона готова сотрудничать и в области лекарственного растениеводства. В Алтайском крае произрастает большое количество ценных культур, которые могут использоваться в высококачественной, экологически чистой фармакологической продукции и косметике.
На встрече обсудили развитие международного транспортного коридора РоссияМонголия – Китай.
По итогам встречи стороны договорились провести в 2022 году, после нормализации эпидобстановки, презентацию Алтайского края для китайских деловых кругов на базе посольства КНР.
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Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаАлтайский крайЧжан ХаньхуэйВиктор ТоменкоРоссия
 
 
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