https://ria.ru/20211126/dtp-1760878451.html

Под Костромой трое погибли в ДТП с участием выбежавшего на дорогу лося

Под Костромой трое погибли в ДТП с участием выбежавшего на дорогу лося - РИА Новости, 26.11.2021

Под Костромой трое погибли в ДТП с участием выбежавшего на дорогу лося

Три человека погибли, один госпитализирован после ДТП с участием выбежавшего на дорогу лося в Костромской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:08

2021-11-26T14:08

2021-11-26T14:08

происшествия

костромская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Три человека погибли, один госпитализирован после ДТП с участием выбежавшего на дорогу лося в Костромской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.Авария произошла накануне вечером на 95-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо"."По предварительным данным, на дорогу выбежал лось, которого сбил внедорожник Toyota Hilux, от удара животное отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с микроавтобусом "Луидор". От полученных травм 34-летний водитель микроавтобуса и две его пассажирки – 48 и 50 лет – погибли на месте. Еще одна пассажирка, 47 лет, была госпитализирована", - рассказал собеседник.Он отметил, что водитель внедорожника не пострадал.Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

https://ria.ru/20210909/los-1749367642.html

костромская область

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происшествия, костромская область