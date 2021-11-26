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Под Костромой трое погибли в ДТП с участием выбежавшего на дорогу лося
Под Костромой трое погибли в ДТП с участием выбежавшего на дорогу лося - РИА Новости, 26.11.2021
Под Костромой трое погибли в ДТП с участием выбежавшего на дорогу лося
Три человека погибли, один госпитализирован после ДТП с участием выбежавшего на дорогу лося в Костромской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:08
2021-11-26T14:08
происшествия
костромская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Три человека погибли, один госпитализирован после ДТП с участием выбежавшего на дорогу лося в Костромской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.Авария произошла накануне вечером на 95-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо"."По предварительным данным, на дорогу выбежал лось, которого сбил внедорожник Toyota Hilux, от удара животное отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с микроавтобусом "Луидор". От полученных травм 34-летний водитель микроавтобуса и две его пассажирки – 48 и 50 лет – погибли на месте. Еще одна пассажирка, 47 лет, была госпитализирована", - рассказал собеседник.Он отметил, что водитель внедорожника не пострадал.Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.
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происшествия, костромская область
14:08 26.11.2021
 
Под Костромой трое погибли в ДТП с участием выбежавшего на дорогу лося

Три человека погибли в ДТП под Костромой с участием выбежавшего на дорогу лося

CC0 / skeeze / Лось
Лось - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
CC0 / skeeze /
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Три человека погибли, один госпитализирован после ДТП с участием выбежавшего на дорогу лося в Костромской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Авария произошла накануне вечером на 95-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо".
"По предварительным данным, на дорогу выбежал лось, которого сбил внедорожник Toyota Hilux, от удара животное отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с микроавтобусом "Луидор". От полученных травм 34-летний водитель микроавтобуса и две его пассажирки – 48 и 50 лет – погибли на месте. Еще одна пассажирка, 47 лет, была госпитализирована", - рассказал собеседник.
Он отметил, что водитель внедорожника не пострадал.
Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.
Лось - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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ПроисшествияКостромская область
 
 
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