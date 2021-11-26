https://ria.ru/20211126/dopros-1760811133.html

ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос

ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос - РИА Новости, 26.11.2021

ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) в течение нескольких дней допросит главу офиса президента Андрея Ермака по делу о срыве операции по задержанию... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T01:41

2021-11-26T01:41

2021-11-26T02:56

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КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) в течение нескольких дней допросит главу офиса президента Андрея Ермака по делу о срыве операции по задержанию 33 россиян, а также может вызвать и самого главу государства Владимира Зеленского, заявил исполняющий обязанности руководителя ГБР Алексей Сухачев в эфире телеканала "1+1".Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, в свою очередь, заявил, что операция переносилась трижды по решению экс-начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Василия Бурбы. Материалы для этого собирали два года, уточнил Арестович."Господин Бурба привез эту часть в СБУ и говорит, давайте захватим. Там говорят, что мы не можем этого сделать, потому что у нас нет процессуальных доказательств, что эти люди виноваты. Фотографии в военной форме с оружием или разговоры, что я кого-то сбивал, не являются доказательствами процессуальным в деле. Василий Бурба 24 июля приезжает в СБУ и говорит, что у нас ничего не готово, переносим операцию, ее невозможно осуществить 25 июля так, как она была спланирована", — добавил он.По его словам, активную фазу операции Бурба провел, не поставив в известность Зеленского.По его версии, Бурба "как минимум своим авантюрным планированием сделал так, чтобы операция не могла не провалиться"."Главной стратегической ошибкой было то, что он транзитной страной выбрал Белоруссию накануне президентских выборов. Там контрразведывательный полицейский был доведен до просто невозможного. Любые лица, которые собирались в количестве более трех человек, тем более спортивного телосложения, сразу арестовывались белорусской полицией или КГБ", — заключил Арестович.Сорванная операцияРанее издания Insider* и Bellingcat* со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что Зеленский лично дал одобрение на операцию в отношении 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета.Также издания отмечают со ссылкой на "бывших оперативников", что когда 23 июля 2020 года они прибыли в офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят, а их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Тогда, как говорится в материале, стало известно, что офис президента просит отложить операцию.Бывший начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба ранее заявил, что в среде украинской власти действует "крот", который якобы работает в интересах России, и это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году.Минск 29 июля 2020 года сообщил о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее поступила информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков задержанные в соседней стране россияне, вероятно, — сотрудники ЧОП, находившиеся там по транзиту и опоздавшие на рейс. Задержанные, отмечал он, не совершали противоправных действий, а Москва не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за вменяемые им Киевом преступления, связанные с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых у девяти есть украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных, а 12 августа направил туда запросы о выдаче 28 из них.Генпрокуратура России 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены на родину. Тридцать третий из них остался на территории Белоруссии, у него есть гражданство этой страны.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210722/gosizmena-1742383057.html

https://ria.ru/20211120/ukraina-1759917756.html

https://ria.ru/20211104/ukraina-1757698810.html

https://ria.ru/20211022/ukraina-1755811982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, киев, белоруссия, дмитрий песков, владимир зеленский, министерство обороны украины, генеральная прокуратура рф