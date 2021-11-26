Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211126/donbass-1760941840.html
Зеленский выступил против принятия закона о переходном периоде в Донбассе
Зеленский выступил против принятия закона о переходном периоде в Донбассе - РИА Новости, 26.11.2021
Зеленский выступил против принятия закона о переходном периоде в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не стоит продвигать принятие украинского закона о переходном периоде в Донбассе, это может привести к... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:54
2021-11-26T18:05
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760039911_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_152d47d85264aa355a045f7835f865a6.jpg
КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не стоит продвигать принятие украинского закона о переходном периоде в Донбассе, это может привести к эскалации."Что касается переходного правосудия, сегодня мы можем делать, что хотим, мы свободное государство. Но я не считаю, что мы сейчас должны продвигать этот вопрос. Я считаю, что рисков больше, чем закон о переходном правосудии. Я об этом откровенно говорю с лидерами Европы и США… Тут не вопрос в том, что Россия против этого, мы независимая страна. Мы считаем, что это один из принципов, который может привести к эскалации. Поэтому на предмет переходного правосудия не очень позитивно реагируют и другие наши союзники", - сказал Зеленский в ходе пресс-конференции в пятницу, посвященной экватору его каденции.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что РФ считает заключение Венецианской комиссии Совета Европы по проекту Украины о переходном периоде не отвечающим принципам демократии и верховенства права, документ демонстрирует пренебрежение к жителям Крыма и Донбасса и указывает, что Киеву "нужны не люди, а земли". По ее словам, члены комиссии "выписали индульгенцию" Киеву на окончательный отказ от Минских соглашений, но вступление закона в силу не приведет к изменению российского статуса Крыма.
https://ria.ru/20211112/ukraina-1758849264.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760039911_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_1dcd9fcfdec06c27954e708e52e604ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, в мире, украина, владимир зеленский, ситуация на украине
17:54 26.11.2021 (обновлено: 18:05 26.11.2021)
 
Зеленский выступил против принятия закона о переходном периоде в Донбассе

Президент Украины Зеленский: закон о переходном периоде может привести к эскалации

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня достоинства и свободы
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня достоинства и свободы - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не стоит продвигать принятие украинского закона о переходном периоде в Донбассе, это может привести к эскалации.
"Что касается переходного правосудия, сегодня мы можем делать, что хотим, мы свободное государство. Но я не считаю, что мы сейчас должны продвигать этот вопрос. Я считаю, что рисков больше, чем закон о переходном правосудии. Я об этом откровенно говорю с лидерами Европы и США… Тут не вопрос в том, что Россия против этого, мы независимая страна. Мы считаем, что это один из принципов, который может привести к эскалации. Поэтому на предмет переходного правосудия не очень позитивно реагируют и другие наши союзники", - сказал Зеленский в ходе пресс-конференции в пятницу, посвященной экватору его каденции.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что РФ считает заключение Венецианской комиссии Совета Европы по проекту Украины о переходном периоде не отвечающим принципам демократии и верховенства права, документ демонстрирует пренебрежение к жителям Крыма и Донбасса и указывает, что Киеву "нужны не люди, а земли". По ее словам, члены комиссии "выписали индульгенцию" Киеву на окончательный отказ от Минских соглашений, но вступление закона в силу не приведет к изменению российского статуса Крыма.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 21:12
Лавров оценил последствия принятия Киевом закона о переходном периоде
 
Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация на Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон
02:45Врач рассказала, кому нельзя есть лук
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
23:24Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским
23:22Гордон обвинил Зеленского в непорядочности
23:10Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины
23:08Ситуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженной
23:03В Петербурге арестовали миллиардера Ебралидзе
22:59Глава минздрава ЮАР назвал реакцию стран на новый штамм неоправданной
Лента новостейМолния
В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклонВрач рассказала, кому нельзя есть лукВ Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКСБайден пообещал поговорить с Путиным и ЗеленскимГордон обвинил Зеленского в непорядочностиРазумков заявил о желании баллотироваться в президенты УкраиныСитуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженнойВ Петербурге арестовали миллиардера ЕбралидзеГлава минздрава ЮАР назвал реакцию стран на новый штамм неоправданной