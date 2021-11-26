17:54 26.11.2021 (обновлено: 18:05 26.11.2021)
Зеленский выступил против принятия закона о переходном периоде в Донбассе
Президент Украины Зеленский: закон о переходном периоде может привести к эскалации
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня достоинства и свободы
КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не стоит продвигать принятие украинского закона о переходном периоде в Донбассе, это может привести к эскалации.
"Что касается переходного правосудия, сегодня мы можем делать, что хотим, мы свободное государство. Но я не считаю, что мы сейчас должны продвигать этот вопрос. Я считаю, что рисков больше, чем закон о переходном правосудии. Я об этом откровенно говорю с лидерами Европы и США… Тут не вопрос в том, что Россия против этого, мы независимая страна. Мы считаем, что это один из принципов, который может привести к эскалации. Поэтому на предмет переходного правосудия не очень позитивно реагируют и другие наши союзники", - сказал Зеленский в ходе пресс-конференции в пятницу, посвященной экватору его каденции.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что РФ считает заключение Венецианской комиссии Совета Европы по проекту Украины о переходном периоде не отвечающим принципам демократии и верховенства права, документ демонстрирует пренебрежение к жителям Крыма и Донбасса и указывает, что Киеву "нужны не люди, а земли". По ее словам, члены комиссии "выписали индульгенцию" Киеву на окончательный отказ от Минских соглашений, но вступление закона в силу не приведет к изменению российского статуса Крыма.