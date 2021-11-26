https://ria.ru/20211126/donbass-1760941840.html

Зеленский выступил против принятия закона о переходном периоде в Донбассе

Зеленский выступил против принятия закона о переходном периоде в Донбассе - РИА Новости, 26.11.2021

Зеленский выступил против принятия закона о переходном периоде в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не стоит продвигать принятие украинского закона о переходном периоде в Донбассе, это может привести к... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:54

2021-11-26T17:54

2021-11-26T18:05

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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не стоит продвигать принятие украинского закона о переходном периоде в Донбассе, это может привести к эскалации."Что касается переходного правосудия, сегодня мы можем делать, что хотим, мы свободное государство. Но я не считаю, что мы сейчас должны продвигать этот вопрос. Я считаю, что рисков больше, чем закон о переходном правосудии. Я об этом откровенно говорю с лидерами Европы и США… Тут не вопрос в том, что Россия против этого, мы независимая страна. Мы считаем, что это один из принципов, который может привести к эскалации. Поэтому на предмет переходного правосудия не очень позитивно реагируют и другие наши союзники", - сказал Зеленский в ходе пресс-конференции в пятницу, посвященной экватору его каденции.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что РФ считает заключение Венецианской комиссии Совета Европы по проекту Украины о переходном периоде не отвечающим принципам демократии и верховенства права, документ демонстрирует пренебрежение к жителям Крыма и Донбасса и указывает, что Киеву "нужны не люди, а земли". По ее словам, члены комиссии "выписали индульгенцию" Киеву на окончательный отказ от Минских соглашений, но вступление закона в силу не приведет к изменению российского статуса Крыма.

https://ria.ru/20211112/ukraina-1758849264.html

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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, владимир зеленский, ситуация на украине