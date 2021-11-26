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Захарова назвала переговоры единственным путем решения ситуации в Донбассе
Захарова назвала переговоры единственным путем решения ситуации в Донбассе - РИА Новости, 26.11.2021
Захарова назвала переговоры единственным путем решения ситуации в Донбассе
Сегодня силового решения ситуации в Донбассе нет, есть только путь переговоров, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:00
2021-11-26T13:00
2021-11-26T13:16
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сегодня силового решения ситуации в Донбассе нет, есть только путь переговоров, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова."Нет силового варианта решения, есть только переговорный путь, который нацелен и направлен на то, чтобы стороны услышали друг друга и пришли к взаимопониманию", - сказала Захарова в эфире "Первого канала". Она подчеркнула, что этот тезис - один из главных в минских соглашениях, которые подкреплены резолюцией СБ ООН, а значит обязательны для исполнения всеми участниками договоренностей.
https://ria.ru/20211125/sanktsii-1760748683.html
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донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
13:00 26.11.2021 (обновлено: 13:16 26.11.2021)
Захарова назвала переговоры единственным путем решения ситуации в Донбассе
Представитель МИД Захарова: по решению ситуации в Донбассе есть только путь переговоров