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Захарова назвала переговоры единственным путем решения ситуации в Донбассе

Захарова назвала переговоры единственным путем решения ситуации в Донбассе - РИА Новости, 26.11.2021

Захарова назвала переговоры единственным путем решения ситуации в Донбассе

Сегодня силового решения ситуации в Донбассе нет, есть только путь переговоров, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:00

2021-11-26T13:00

2021-11-26T13:16

донбасс

ситуация в днр и лнр

россия

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сегодня силового решения ситуации в Донбассе нет, есть только путь переговоров, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова."Нет силового варианта решения, есть только переговорный путь, который нацелен и направлен на то, чтобы стороны услышали друг друга и пришли к взаимопониманию", - сказала Захарова в эфире "Первого канала". Она подчеркнула, что этот тезис - один из главных в минских соглашениях, которые подкреплены резолюцией СБ ООН, а значит обязательны для исполнения всеми участниками договоренностей.

https://ria.ru/20211125/sanktsii-1760748683.html

донбасс

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2021

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донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова